Nace el Parque Cultural del chopo cabecero dedicado a los usos tradicionales de un paisaje singular

M. Ambiente

En amplias zonas de la cordillera Ibérica se conoce como chopo cabecero al álamo negro trasmochado además... El Gobierno de España avala la reincorporación del Geoparque del Maestrazgo a la Red Mundial de la Unesco

Zaragoza.- La localidad turolense de Aguilar del Alfambra ha sido testigo mudo de lo que será el futuro Parque Cultural dedicado al chopo cabecero, un ejemplo de la relación del ser humano con la naturaleza durante siglos. La iniciativa, cuyo principal impulsor ha sido la Plataforma Aguilar Natural de Teruel, permitirá preservar y difundir uno de los paisajes tradicionales únicos en Europa por su singularidad.

Así se ha dado a conocer durante la jornada "Los paisajes culturales del río Alfambra. Proyecto actual y de futuro", organizado por el Gobierno de Aragón en colaboración con la Asociación Aguilar Natural y el Parque Cultural del Maestrazgo. Un parque, ha señalado el director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, "cuyo hilo conductor es la técnica tradicional de poda del chopo cabecero, pero que también busca fomentar todas las rutas culturales, todos los espacios naturales y virtudes de la zona".

A la luz de la experiencia de gestión de otros Parques Culturales aragoneses, esta fórmula de gestión se presenta, no sólo como la medida de salvaguarda más eficaz para la conservación de este elemento declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, sino como un instrumento de desarrollo sostenible, económico y social basado en el patrimonio cultural y natural de este territorio.

El Parque Cultural se superpone sobre los términos municipales que han decidido en pleno entrar a formar parte de él y constituirse en una asociación de municipios. Se trata de Aguilar del Alfambra, Jorcas, El Pobo de la Sierra, Gúdar, Galve, Allepuz, Camarillas, Ababuj, Cedrillas y Monteagudo del Castillo, pertenecientes a las comarcas Comunidad de Teruel, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. También se ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel.

La idea de crear un parque cultural en torno al chopo cabecero nace de una iniciativa del territorio, a través de asociaciones, ayuntamientos, investigadores y de los propios habitantes de la zona. En definitiva, gente activa que pretende mantener vivos sus pueblos y que apuestan por un futuro mejor en torno al chopo cabecero como un símbolo del territorio. Aunque se trata de una especie trabajada en muchas comarcas turolenses, en esta zona es especialmente significativa su presencia.

Este árbol de trabajo que ha caracterizado el paisaje de las serranías turolenses durante siglos, y toda la cultura generada por el chopo cabecero fueron reconocidos como Bien de Interes Cultural Inmaterial por el Gobierno de Aragón en 2016. Se refiere, en su sentido amplio, a la actividad de la escamonda, desmoche o trasmoche del álamo negro (populus nigra), así como los conocimientos, técnicas y usos asociados a dicha actividad que se han desarrollado en amplias zonas del sur de Aragón durante siglos.

Forman parte de esta cultura no sólo los conocimientos botánicos y usos tradicionales necesarios para el manejo de la especie Populus nigra, sino también los oficios artesanales asociados que se benefician de esta práctica (elaboración de cal, arquitectura tradicional, cestería, etc.), las herramientas y aperos empleados o el aprovechamiento específico del entorno natural, con la consiguiente generación de paisajes antrópicos. No menos importantes son los usos sociales vinculados al chopo cabecero, como todo lo relativo a la propiedad consuetudinaria de los ejemplares, su uso en rituales festivos o la colaboración familiar y vecinal ligada a la escamonda. Por último, desde el punto de vista de la tradición y expresión oral, es muy amplia la terminología relativa a las operaciones, especies, o herramientas, que varían de una comarca a otra; un léxico que ha servido como vehículo de transmisión informal de esta cultura.

Durante la jornada se ha celebrado la primera mesa técnica en la que han participado el jefe de servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural, José Antonio Andrés; el alcalde de Aguilar del Alfambra, Enrique Galindo; el alcalde de Gúdar, Alberto Izquierdo; el gerente del Parque Cultural del Maestrazgo, Ángel Hernández; e Ivo Aragón, de la Plataforma Aguilar Natural.