Desconvocada la huelga del sector del transporte de viajeros por carretera en Zaragoza

Economía

La huelga del transporte de viajeros por carretera de Zaragoza, que iba a comenzar este próximo lunes, ha sido desconvocada. Así lo ha decidido la mayoría de los trabajadores que han participado en las asambleas. Todo tras el acuerdo con la patronal que contempla incrementos salariales hasta 2018. UGT lo suscribe, pero no CCOO.

Desde UGT exigen que se respeten los tiempos de trabajo, de conducción y los descansos semanales

Zaragoza.- Los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Zaragoza han decidido por mayoría en las asambleas celebradas este viernes y sábado desconvocar la huelga cuyo inicio estaba previsto para este lunes, 15 de mayo.

En el acuerdo al que han llegado los representantes de los empleados y la patronal se contemplan incrementos salariales del 1,6% para 2016, del 1,5% para el 2017 y del 1,8% para el 2018. También se incluye "la obligatoriedad de un calendario laboral y la entrega a los trabajadores del parte de trabajo diario, con todas las horas y su consideración". A su vez se recoge la elaboración de un calendario laboral anual que refleje las vacaciones y festivos.

El responsable de Organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón, Eugenio Novella, considera esta decisión como un "ejercicio de responsabilidad y empatía por parte de los trabajadores" para "no causar grandes daños a la ciudadanía". Sin embargo asume que se trata de "algo que no cumple nuestras expectativas".

En este sentido, Novella ha asumido que en el tintero queda "regular la jornada al 100% y dignificar al sector completamente. Hay que lograr que se respeten los tiempos de trabajo, de conducción y los descansos semanales".

La firma del acuerdo, que ha tenido lugar en el SAMA, no ha contado con la rúbrica de CCOO. Según declaraciones a Aragón Radio del coordinador de Transporte del sindicato, Carlos Cobelo, "no estamos de acuerdo en las ofertas" porque "solo se contempla un incremento salarial y no hay avances en días y horas de descanso".

Asimismo ha señalado que el sector queda "descoordinado, haciendo las horas que quiera la patronal, cortando cuando quiera la patronal y si trabajas 15 o 16 horas te pagarán ocho o nueve".

El sector cuenta en la provincia de Zaragoza con unos 1.200 trabajadores.