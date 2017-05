Santa Eulalia de Gállego, Murillo de Gállego y Biscarrués se oponen al proyecto de la presa de Biscarrués

M. Ambiente

Los ayuntamientos creen que sería "más adecuado" utilizar el presupuesto del pantano en la descontaminación de los focos de lindano

Zaragoza.- Los Ayuntamientos de Santa Eulalia de Gállego, Murillo de Gállego y Biscarrués han mostrado su "total oposición" al proyecto de la presa de Biscarrués, que ya ha salido a información pública, así como a la construcción de dicho embalse.

"No tiene ningún sentido que se lleven adelante los procedimientos administrativos de esta obra, de todos es conocido que este pantano está judicializado en la Audiencia Nacional desde mayo de 2012, estando pendiente de sentencia, de la que tenemos la plena convicción de que anulará todo el procedimiento anterior. Es decir, la información pública del anteproyecto del embalse de Biscarrués y la declaración de impacto ambiental", han coincidido desde los consistorios.

Además, han indicado que este procedimiento "solo aumenta el gasto de dinero público en este intento de construir un pantano en el río Gállego", que, apuntan, puede suponer unos cinco millones de euros "por el tiempo que se ha estado redactando distintos proyectos, anteproyectos, estudios...".

Alegan que, dada la situación económica actual, será "más adecuado" utilizar el presupuesto del pantano en la descontaminación de los focos de lindano en la cabecera del río, en los estudios de salud de la población afectada o en medidas sociales y "no en obras innecesarias y lesivas con el medio ambiente y con la economía del territorio de la Galliguera".

Asimismo, aportan la "de todos conocida" Carta de emplazamiento - Infracción n° 2014/4023 de 28 de mayo de 2015, que en su resumen textualmente dice "como se ha señalado con respecto a la condición c), no parece existir ningún documento o plan estratégico global que evalué diferentes alternativas como opciones medioambientales mejores. Se llega, por ello, a la conclusión de que, sobre la base de la información disponible, no se cumple la condición del artículo 4.7.0)".