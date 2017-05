El PP lamenta la paralización de la Operación Baldosa, "una nueva chapuza de ZeC"

Zaragoza

Navarro lamenta que Zaragoza no vaya a tener "mejores aceras". Foto de archivo

Zaragoza.- La paralización de la Operación Baldosa desde el Tribunal de Contratos evidencia, para el PP, "una nueva chapuza de Zaragoza en Común". El concejal popular Pedro Navarro ha remarcado que desde ZeC "se empeñaron en coartar la libre concurrencia y en impedir que cualquier empresa se pudiera presentar a un concurso de tres millones de euros. Limitaron la concurrencia competitiva a un determinado tipo de empresas y eso es limitar la libertad", ha aseverado.

Además, Navarro ha asegurado que desde el PP llevaban ya "año y medio avisando de que esta situación era ilegal" pero, "como siempre, no hicieron caso". Al final, ha continuado, "la chapuza la pagan los ciudadanos porque el Tribunal ha paralizado por ilegal, hasta en cinco puntos, el intento de ZeC de limitar la concurrencia competitiva".

"Al igual que sucedió con la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas a los barrios, la mala gestión de Santisteve ha impedido que haya tres millones de euros para un proyecto tan necesario como la reparación de las aceras de Zaragoza", ha lamentado Navarro.

"Por desgracia Zaragoza no va a tener mejores aceras. Los impuestos de los zaragozanos no se destinan a lo realmente importante porque ZeC se preocupa de los gestos, no de gestionar", ha sentenciado Navarro.