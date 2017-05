Campoy toma el mando del PP zaragozano con el objetivo de volver a gobernar en las instituciones

Política

Zaragoza.- Volver a gobernar. Esta es la premisa con la que este sábado el popular Javier Campoy se ha convertido en líder del partido en Zaragoza. Un objetivo al que se enfrentará en los próximos 18 meses y que dice está convencido que va a logar. Así de seguro se ha mostrado esta mañana durante la celebración del XVI Congreso Provincial de los populares en la capital aragonesa. Una mañana intensa que muchos esperan que suponga un nuevo punto de partida para el partido.

Campoy ha sido elegido por 97,42% de los votos de las cerca de 500 personas que este sábado han acudido al Palacio de Congresos. El recién nombrado líder ha valorado la cohesión de su partido frente a las disputas que viven otras formaciones de la Comunidad, y ha prometido que "la entrega, la lealtad y la fortaleza" regirán su mandato.

"Gobernar y ganar, gobernar y ganar", ha insistido Campoy, que ha apuntado que para conseguirlo es necesaria la unidad y la convicción de un proyecto "común, solvente, consolidado y asentado en los valores del PP".

Campoy ha dicho estar "harto de la radicalidad" y en su mandato primará "la estabilidad y el sentido común". En este sentido ha criticado a las fuerzas de la izquierda que actualmente ostentan el poder, tanto en la DGA como en el Consistorio zaragozano: "La izquierda está radicalizada, el Gobierno depende de Podemos y en el Ayuntamiento todo está en manos de ZeC. Los aragoneses son una sociedad moderada, ya está bien de que nos ataquen las libertades, de que nos avergüencen", ha señalado Campoy.

Un argumento con el que ha coincidido el líder regional del partido, Luis María Beamonte, que ha lamentado que el PSOE se haya tenido "arrodillar" para sacar adelante los presupuestos, "y encima están contentos". "La izquierda no gobierna, solo busca confrontación, división y espectáculo, y eso no lo quiere nadie, estamos anclados en el pasado, y los ciudadanos quieren hablar de futuro", ha insistido el líder zaragozano.

Sobre futuro precisamente ha dicho que es en lo que Zaragoza, y sus pueblos, se tiene que centrar. Campoy se ha comprometido a liderar tanto para los ciudadanos que viven en la capital, como los que lo hacen en los pueblos, y ha asegurado que buscará soluciones concretas para todas las problemáticas de la zona, "por especiales que sean".

"No somos un partido de titulares, somos un partido de integración de principios y valores en los que nos reconocemos y que forman parte de nuestro ADN. La persona está por encima de todo. Libertad y persona", ha apuntado.

Rechazo a la corrupción

A pesar de esto, tanto Campoy como Beamonte han reconocido no ser "infalibles". En este sentido, ha lamentado que la corrupción "de unos pocos" haya pesado en las urnas, y ha defendido la honorabilidad y limpieza del partido en Aragón.

"El PP de Aragón es limpio, cristalino, intacto, transparente, honesto y digno, y ese legado lo vamos a proteger entre todos, porque el PP de Aragón no tiene que avergonzarse de nada", ha exclamado. Por su parte Beamonte, antecesor de Campoy en el cargo, ha recordado que durante su mandato se ha dedicado a trabajar "por el interés general de los ciudadanos, con normalidad y sencillez, con decencia pública y privada". Un hecho del que le ha parecido triste tener que presumir, pero que, ha apuntado, "no todos en esta Comunidad pueden hacerlo".

En esta misma línea se ha pronunciado también la vicesecretaria nacional de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que ha acudido a la clausura del Congreso y que ha animado a seguir trabajando en el servicio al ciudadano, además de lanzar un mensaje rotundo contra la corrupción y la mala política.

"Algunos han demostrado con sus actos no estar a la altura de este partido. Algunos no merecían representar las siglas de este partido. Y lo decimos de forma contundente, tampoco les queríamos", ha señalado Levy, que ha recalcado la necesidad de los españoles de volver a creer en la política, "en proyectos que representen el interés general de todos y no veletas ideológicas. Los españoles no merecen ser representados por grupos de amigos mal avenidos, que solo representan divisiones", ha comentado la popular, en clara alusión al proceso de primarias del PSOE.

Compromiso

Finalmente, Campoy también ha reconocido estar ante un reto complejo para el que ha pedido el apoyo y trabajo de todas las personas de la provincia. Beamonte le ha recomendado que esté al lado de quiénes son la esencia del partido en Zaragoza: los alcaldes y los concejales, los vocales de distrito y de barrio, tanto de la capital como de los pueblos de la provincia.

"No les falles", ha declarado Beamonte, que ha pedido el favor inverso al partido, ya que dice ese apoyo ha sido "fundamental" en su etapa como líder zaragozano. "Estar unidos es la mejor manera de resolver los problemas. Hay que lograr mantener una organización que esté pegada a los ciudadanos, seria y solvente, pendiente de los problemas de la gente y generadora de soluciones", ha concluido.