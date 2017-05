Podemos considera que a Educación "le ha temblado el pulso" con el cierre de aulas concertadas

Educación

Carlos Gamarra ha valorado las medidas como "un tímido avance" en defensa de la escuela pública

Zaragoza.- Podemos considera "insuficiente" el número de aulas concertadas que se dejarán de financiar con dinero público, según ha comunicado este viernes mediante resolución definitiva el Departamento de Educación. En opinión del diputado de la formación morada Carlos Gamarra, a la consejera de Educación, Mayte Pérez, "le ha temblado el pulso".

De las trece aulas que se preveía no renovar, el Departamento de Educación tan solo ha seguido adelante con siete. "Si bien es cierto que, además de las anteriores, seis aulas más de otros colegios no se renovarán, según consta en esta resolución, los datos de escolarización demuestran que deberían haber sido varias más", ha aseverado Gamarra. De este modo, "el Gobierno PSOE-CHA va a permitir que reciban fondos públicos algunos centros privados que no han completado su oferta educativa", ha agregado.

Gamarra ha explicado que "los datos de petición de plazas dan la razón a Podemos cuando decía que la sobreoferta de aulas respecto a la demanda escolar iba a generar distorsiones en el proceso de escolarización". Además, señala que "esta situación se ha visto agravada por las medidas cautelares de los juzgados, de modo que incluso se han visto afectados algunos colegios concertados que de otra forma hubieran mantenido sus aulas".

En cualquier caso, desde el partido morado se valoran las medidas como un tímido avance en defensa de la escuela pública y en la mejora de la planificación escolar que "sin Podemos empujando, no hubiera sido posible". Fuentes del grupo parlamentario reiteran que "el respeto a la elección de los padres conjugado con una apropiada oferta educativa es la única forma de alcanzar un equilibrio adecuado entre los diferentes centros sin que se generen agravios".

Por último, Podemos reitera que se deben financiar las aulas concertadas necesarias para asegurar una escolarización satisfactoria pero que, en cambio, se debe dejar de subvencionar aquellas aulas privadas que son redundantes y prescindibles -y, muchas veces, incompletas- mientras existan plazas suficientes en centros públicos cercanos. "La duplicación no justificada supone malgastar un dinero que debería invertirse en mejorar los propios recursos educativos", concluye Gamarra.