MingTa, ganadora del "Best Offshore Purchasing Company-China 2017"

Economía

La prioridad de MinTga es la satisfacción del cliente

Zaragoza.- La empresa de capital aragonés especializada en comercio exterior con China, MingTa, ha sido galardonada con el premio "Best Offshore Purchasing Company-China", otorgado por la prestigiosa compañía Acquisition Internacional "AI Global". MingTa fue fundada con el objetivo de mejorar el servicio y la confianza de todo aquel interesado en iniciar o consolidar sus negocios y actividades en China.

Por cuarto año consecutivo, los Premios Offshore Excellence continúan galardonando los servicios y la industria offshore a nivel internacional. La coordinadora, Hannah Bryant, ha señalado que, “para escoger a los premiados, valoramos la trayectoria de sus empresas, al equipo que se encuentra detrás de ellas y, concretamente, aquellas compañías que han logrado alcanzar la excelencia a pesar de las adversidades del mercado”.

El premio ha sido recibido con mucha alegría y responsabilidad en el seno de la empresa española, ya que “resulta muy complicado, por no decir casi imposible, optar a alguno de los reconocimientos concedidos en los Offshore Excellence Awards”, ha señalado Fernando Cimorra, country manager de Mingta Group.

“Es un honor que una compañía como AI Global se haya fijado en nosotros y haya valorado nuestro recorrido profesional de los últimos cinco años”. “Nos sentimos muy privilegiados de estar presentes en estos galardones y ser profesionalmente reconocidos en un medio internacional tan influyente”, ha añadido Cimorra.

Los valores de MingTa

El fundador y director general de MingTa, Daniel Torres, de origen aragonés, ha explicado que “nuestra prioridad es la satisfacción del cliente, razón por la que tratamos de estar siempre en constante evolución”. Además, ha confesado que “estamos convencidos de que cualquier empresa con un personal cualificado y una estrategia definida tendrá grandes posibilidades de éxito”.

Torres ha asegurado que “lo que distingue a nuestra empresa es el hecho que nosotros nos involucramos con nuestros clientes: celebramos cuando todo discurre como se esperaba y sufrimos cuando hay un revés”.

La empresa, cuyas oficinas centrales se encuentran en Shenzhen, ha tenido un buen comienzo de año con la renovación de éstas y su ampliación del almacén, según ha indicado Torres. “Este año prevemos nuevos proyectos y esperamos que la facturación aumente un 40%. Estamos muy entusiasmados con estas perspectivas y las consiguientes oportunidades que este galardón nos ofrecerá”.

En esta cuarta edición de los Offshore Excellence Awards, también han sido reconocidas otras entidades como la británica Lloyds Bank (Lloyds Investment Fund Managers Limited), galardonada con el “Investment Fund of the Year 2017”, GWS Group con el “Best International Trust Company” o The International Stock Exchange Group Limited, “Most Dynamic Stock Exchange of the Year 2017”, entre otras compañías internacionales.