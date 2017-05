Aragón ya tiene presupuestos para este 2017

Política

Zaragoza.- Tras casi diez horas de debate parlamentario, las Cortes han dado luz verde este miércoles por la tarde a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017. Las cuentas han salido adelante gracias a los votos favorables de los diputados de PSOE, Podemos, CHA e IU, y a pesar de contar con la oposición de PP, PAR y Ciudadanos.

De esta forma, se termina con la prórroga de las cifras pactadas el año pasado, que se han aplicado desde principios de año, y comienza ahora la andadura de unos presupuestos que ascienden a 5.577 millones de euros, un 8,72% más que en 2016.

Una vez dado el visto bueno a esta Ley, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, todos los grupos han hecho uso de un turno de palabra final. Durante esta intervención, Antonio Suárez (PP) ha dicho entender los aplausos "rabiosos" del PSOE tras la votación final, por "lo mal que se lo ha hecho pasar Podemos". También se ha dirigido a Podemos, para acusarlo de usar "excusas de mal pagador" al justificar su voto favorable a estas cuentas. Y es que, el parlamentario de la formación morada Héctor Vicente ha utilizado la mayor parte de su turno de palabra para, dirigiéndose al PP, exponer que "uno de los motivos que ha hecho que hoy estén aprobados los presupuestos es que cualquier posible alternativa que hubiesen presentado ustedes hubiese sido peor. No es ideal, pero siempre será mejor que cualquiera suyo".

Suárez ha vuelto a reiterar que el PP ha votado en contra porque estas cuentas "son unos malos presupuestos, los peores de la Comunidad Autónoma de los que yo he visto". Por su parte, Vicente también ha lanzado un "aviso a navegantes", en clara alusión al Ejecutivo autonómico, asegurando que "acaba la etapa de aprobación pero empieza la de la ejecución".

El diputado del PSOE Alfredo Sancho, que ha agradecido a los grupos de izquierdas su voto favorable, ha calificado estas cuentas como "el primer grito" de unos presupuestos que "responderán a las necesidades de los aragoneses", que "están ajustados a la realidad", que "apuestan por las políticas sociales" y que "consolidan la recuperación del Estado de Bienestar en nuestra Comunidad Autónoma".

El PSOE ha asegurado que estos son los presupuestos que necesita Aragón

Desde el PAR, Elena Allué ha criticado que estos presupuestos "llegan demasiado tarde y podrían llevar cinco meses ejecutándose". "Aragón va a perder no solo los millones que dijeron desde el Ejecutivo cuando pretendían evitar la prórroga de los de 2016, sino una cantidad ingente de dinero por la inejecución que se va a producir", ha añadido. Además, teme que estas cuentas "puedan ser las últimas de esta Legislatura" si Podemos no vuelve a ofrecer su apoyo, siendo en ese caso "unos malos presupuestos para ser prorrogados" en 2018. Por último, ha alertado de que van a estar "muy pendientes de la ejecución porque sabemos con total seguridad que no se va producir".

Según el diputado de Ciudadanos Javier Martínez esta Ley "no va a ser el agua bendita que nos han tratado de vender" y, dirigiéndose al líder de Podemos, Pablo Echenique, ha matizado: "Nos da la impresión de que son un auténtico jaque mate. Ahora veremos cómo explican que tiran la piedra y esconden la mano". El resto de grupos, CHA e IU, no ha hecho uso del turno de palabra.

308 enmiendas aceptadas durante la tramitación

Los presupuestos, traídos a la Cámara por el Ejecutivo autonómico y previamente negociados con Podemos, recibieron 1.182 enmiendas de los grupos parlamentarios, de las que 76 fueron retiradas durante su tramitación. Del resto, 308 han sido incluidas, un 27,84%.

Precisamente, el número de enmiendas no aceptadas (798) ha sido protagonistas de varias de las intervenciones de parlamentarios de PP, PAR y Ciudadanos, que han acusado al resto de grupos de haber aplicado "el rodillo" para evitar su inclusión en el documento. Una acusación a la que PSOE, CHA e IU han respondido recordando el bajo porcentaje de iniciativas de sus grupos que fueron incluidas en los presupuestos aprobados a lo largo de la legislatura pasada, gobernada por PP y PAR.