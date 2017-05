Podemos e IU recuerdan que estos no son los presupuestos que harían ellos

Política

El diputado de Podemos Héctor Vicente durante su intervención

Zaragoza.- "Estas no son las cuentas que haría Podemos" y son "francamente mejorables", ha asegurado Héctor Vicente durante su intervención en el Pleno, a la hora de defender la postura de la formación morada ante los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017. Además, ha advertido al PSOE de que "si esta ha sido la ocasión para dar una oportunidad al Gobierno, es la última que tiene".

"Más que votar sí, votamos no a la prórroga" de las cuentas de 2016, y en la negociación "hemos empujado al PSOE tan lejos como hemos podido, pero no ha dado más de sí". Eso sí, en el documento final "hemos dejado la semilla de lo que podría haber sido", gracias a incluir medidas para "fomentar el empleo y tener una economía más justa y más verde. Veremos si el Gobierno las deja germinar", ha dicho.

Respecto al retraso en su aprobación, para Vicente, "Podemos es el único partido que ha dado pasos constantes y sin pausa por desbloquear esta situación". Además, ha acusado al Ejecutivo de haber preferido este retraso "porque cada día de prórroga hace más fácil al Gobierno cumplir con el objetivo de déficit del señor Montoro" y porque "es una forma menos obvia de recortar. Se han ahorrado decenas de millones de euros". También cree que el Ejecutivo lo ha hecho para "alejarlo todo lo posible del abstencionazo y los líos internos del PSOE".

Para la diputada de IU Patricia Luquin, con estos presupuestos "se está intentando dar un giro hacia la izquierda, pero tibio" y "no son los que haría IU"."Han dado un pasito respecto a los de 2016 y son una zancada respecto a los que aprobaba el PP", ha añadido. Eso sí, desde IU "hemos querido garantizar que haya mecanismos de control para garantizar que se vayan a ejecutar", y Luquin espera que el Ejecutivo "sea capaz de mantener el nivel de ejecución de los de 2016", porque "si no se quedará en una declaración de intenciones".

Luquin ha aprovechado la oportunidad para criticar la postura del PP en este debate porque "donde ellos ven sectarismo nosotros vemos confrontación de modelos". No entiende que se quejen de las enmiendas de los populares que no han sido aprobadas porque "en la legislatura pasada a nosotros no nos aprobaban ninguna". Y tampoco comparte que hablen de chantajes, ya que "cuando ustedes negocian en Madrid con el PNV no lo es".