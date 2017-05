Más de 900 científicos debaten en Zaragoza sobre cambios climáticos y ambientales

Sociedad

Destaca la presencia de Juan Luis Arsuaga y de las aragonesas Penélope González e Isabel Cacho

Zaragoza.- Aragón, y particularmente Zaragoza, se convierten durante estos días en el epicentro mundial del debate sobre el paleoclima y el cambio climático. El Congreso Internacional sobre Cambios Climáticos y Ambientales "Pages 2017", ha congregado a más de 900 científicos de 51 países diferentes que, durante una semana, abordarán los retos climáticos a los que se enfrenta el ser humano.

Este evento, organizado por el Instituto Pirenaico de Ecología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), reúne dos perspectivas científicas fundamentales: la de la producción de datos de los cambios que han producido en el clima y la elaboración de los modelos predictivos.

Así, desde este miércoles y hasta el sábado, la sala Mozart del Auditoio de Zaragoza acogerá más de 1.000 comunicaciones, entre charlas, ponencias y trabajos expuestos en forma de pósters. El director de Pages 2017, Blas Valero, afirma que "este congreso supone poner a Zaragoza en el mapa, no solamente científico, sino en el mapa de los puntos internacionales en los que se desarrollan congresos de esta categoría". Valero, además, ha querido destacar la labor de los investigadores aragoneses, ya que "lo que hacemos, y no me duele decirlo, creo que lo hacemos bien. Somos grupos de referencia internacional dentro de lo que hacemos, sobre todo en las regiones en las que trabajamos: en la región Mediterránea o en la región de América del Sur", explica.

Entre las nueve ponencias oficiales destacan la presencia de Juan Luis Arsuaga y de las aragonesas Penélope González e Isabel Cacho. El prestigioso investigador de casquetes polares Eric Wolf o la investigadora australiana Nerilie Abram, conocida por su trabajo en la reconstrucción de los climas del pasado más reciente, serán otros de los ponentes más resaltados. La propia Abram confiesa que Zaragoza "es encantadora" y considera que particularmente "este es un encuentro realmente bueno para reunir a toda la comunidad internacional de gente que está buscando las condiciones climáticas del pasado".

Se calcula que el impacto económico de este evento será de 1,6 millones de euros, por lo que "el hecho de que hayamos sido capaces de traer aquí un Congreso Internacional demuestra que, a lo mejor con menos medios que en otros sitios, somos capaces de tener la investigación del mismo nivel en los temas en los que trabajamos. Vemos que somos capaces de traer a nuestros colegas y por el hecho venir aquí reconocen que el trabajo que hacemos es un trabajo de prestigio", comenta Valero.

Además de las ponencias, se han preparado una serie de actividades de divulgación como complemento a las sesiones científicas, como una mesa redonda sobre los impactos de los cambios climáticos en Aragón, un documental, excursiones científicas e incluso actividades deportivas como el tradicional partido de fútbol entre distintos equipos de científicos.

Cabe destacar que, desde el pasado domingo y hasta este martes, la localidad de Morillo de Tou, en el Pirineo oscense, inauguró esta quinta edición de Pages 2017 con el Young Science Meeting-YSM. Allí se reunieron un centenar de jóvenes que están empezando su carrera investigadora para debatir y explorar sobre la situación del cambio climático actual y pasado desde la perspectiva de la nueva ciencia.

Unas jornadas de convivencia científica en las que el objetivo final es "aportar información, datos y estrategias sostenibles a las administraciones públicas, gestores políticos, científicos y sociales para que actúen con consecuencia y tomen medidas que ayuden a frenar los cambios en nuestro planeta". Y es que, tal y como asegura la científica aragonesa Penélope González, "en ocasiones somos los humanos mucho más vulnerables, incluso, que el entorno que nos rodea. Si hoy en nuestro planeta vemos ya los efectos en nuestro entorno, no nos damos cuenta de los efectos que tenemos nosotros como civilización, pero deberíamos estar bastante más atentos".