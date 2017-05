Sada "agradece" la "preocupación" del PP por recuperar unas políticas sociales "que dilapidó" la legislatura pasada

Política

Imagen de archivo de Javier Sada

Zaragoza.- El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha "agradecido" la "preocupación" del PP para que se sigan recuperando unas políticas sociales que, "precisamente, fueron dilapidas por los populares la anterior legislatura". "Su inquietud actual nos deja atónitos, teniendo en cuenta que el anterior Gobierno del PP se esforzó en aniquilar las políticas sociales pero también, en cierta medida, nos anima a seguir trabajando, como lo está haciendo el Gobierno de Lambán, para seguir recuperando sus destrozos, que fueron muchos, algo que está siendo muy costoso pero que está mereciendo la pena", ha señalado.

Sada ha incidido en que los aragoneses "van a contar con un presupuesto social histórico gracias a la gestión del Gobierno de Lambán, frente al Ejecutivo de Rudi que convirtió a Aragón en la comunidad autónoma recortadora por excelencia en educación, sanidad y dependencia".

Concretamente, respecto a la dependencia, Sada ha querido destacar el "compromiso real" del Gobierno de Lambán en esta materia, "incrementado la partida presupuestaria y comprometiéndose con hechos con la aplicación de la ley". Eso sí, ha dicho, "como vemos que el PP en Aragón está tan preocupado por este tema, confiamos en que el Gobierno de Rajoy de muestras de su compromiso en el Presupuesto del Estado ampliando la financiación en esta materia y pagando lo que debe a la comunidad".

Asimismo, el portavoz socialista ha subrayado que "el PP no nos puede dar lecciones de compromiso con los dependientes, cuando en su etapa en el gobierno sólo podemos recordar cómo se perdían 5,2 dependientes cada día, frente a los 11 que se incorporan en Aragón diariamente con el Gobierno de Lambán". "Cuesta mucho revertir la tendencia, cuando lo fácil es precisamente lo que mostraba la gestión anterior del PP, que era no hacer mucho o no hacer casi nada, por lo que ha lamentado las críticas precisamente de un partido, el PP, que se esforzó por aniquilar la ley de dependencia", ha criticado.

En este sentido, el portavoz socialista le ha recomendado al PP que "sea consecuente su discurso actual desde la oposición con su gestión anterior" y que "piense antes de tildar de chapuza un presupuesto, el actual, que tiene en el corazón de sus políticas a las personas y nos las deja en la cuneta, como hizo el Gobierno de Rudi; un presupuesto de izquierdas, que consolida el giro social iniciado el año pasado, y que nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas que más han ampliado las partidas para educación, sanidad pública y servicios sociales", ha concluido.