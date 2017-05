Sara Fernández: "ZeC ningunea al resto de partidos y debería escuchar nuestra opinión"

Política

La portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza es Sara Fernández

Zaragoza.- El ecuador del mandato 2015-2019 se acerca y para el grupo municipal de Ciudadanos el balance del actual gobierno de Zaragoza en Común está siendo "decepcionante". La portavoz municipal de la formación naranja, Sara Fernández, lamenta que el equipo del alcalde Pedro Santisteve actúe "como si tuviera mayoría". Fernández incluso habla de "ninguneo" cuando ZeC no tiene en cuenta a la oposición a la hora de adoptar decisiones importantes.

Especialmente crítica ha sido la edil de C´s al recordar el acuerdo en la Ley de Capitalidad que alcanzó el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Un consenso que tilda de "traición" por parte del Consistorio zaragozano, sobre todo por la falta de transparencia en las negociaciones.

Fernández hace un repaso a los temas de mayor actualidad municipal como el proyecto de cohousing de Pontoneros, la remunicipalización del 010, las comisiones para analizar lo ocurrido en Ecociudad y para conocer la deuda que hay entre DGA y Ayuntamiento o las inmatriculaciones de la Iglesia, entre otros asuntos.

Pregunta.- ¿Cómo resumiría la gestión de ZeC en lo que va de mandato?

Respuesta.- Para nosotros en ciertos aspectos ha sido decepcionante. A nivel programático había temas, como la transparencia y la participación, en los que esperábamos más de ellos. Por otro lado, hay temas que ya no nos convencían en su programa, como en las áreas de economía o fomento del empleo. Ahí no nos han decepcionado porque no esperábamos nada de ellos. En algunos temas les hemos apoyado, porque si algo tenemos Ciudadanos es que sabemos reconocer un trabajo bien hecho. La visión general es negativa, pero de todo hay y depende de las áreas.

P.- ¿Y el papel de la oposición? ¿Cuál cree que es la causa de que en este mandato la oposición coincida en tantas ocasiones con sus votos en los plenos?

R.- Es una de las grandes sorpresas de esta Corporación. Hay muchísimos temas en los que los cuatro grupos de la oposición, que somos muy diferentes, nos hemos puesto de acuerdo. Es algo que ZeC debería plantearse. Cuando cuatro grupos tan diferentes coinciden, muchas veces por temas de fondo o formas, deberían replanteárselo porque es una cuestión de crítica constructiva.

P.- Una de las principales críticas de la oposición es que no se les está teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes…

R.- Realmente ZeC es un grupo que está gobernando en minoría y actúan como si estuvieran en mayoría. Ningunean al resto de partidos y no deberían de darnos la espalda en temas de calado. Deberían de escuchar nuestra opinión.

Ley de Capitalidad, 010 y Pontoneros

P.- Ustedes han sido especialmente críticos con ZeC en lo que al acuerdo de Capitalidad se refiere, sobre todo por la falta de transparencia de la que le acusan. Además de ello, ¿cómo valora este acuerdo?

R.- Lo vimos como una traición. Me he reunido con el alcalde tres veces. Desde la primera reunión le pedimos que la Ley de Capitalidad se abordara con un frente común. A pesar de las diferencias, hay una serie de defensas, como las competencias y derechos de la ciudad, par las que era positivo hacer el grupo. Hicimos una primera propuesta al Gobierno de Aragón y, a partir de ahí, se rompió ese grupo de trabajo.

Fernández considera decepcionante la gestión de ZeC en algunas áreas

ZeC empezó a negociar con la DGA a espaldas de todos los grupos. Hemos descubierto que se pusieron a negociar con temas como puestos en el Consejo de Administración de la Cartv, mezclaban temas como la deuda… En fin, distorsionaron todas las negociaciones sin escuchar la opinión de ninguno de los grupos. Fue una gran traición porque mes tras mes preguntábamos por este tema y el consejero de Economía nos ha mentido, aunque no me gusta esa palabra.

P.- Y respecto a los procesos de remunicipalización que quiere encabezar ZeC, ¿cree que el hecho de haber judicializado la remunicipalización del 010 puede perjudicar a las trabajadoras?

R.- Tal y como se ha tratado el tema del 010 por parte del Gobierno es lo que al final ha acabado perjudicando a las trabajadoras. También la judicialización las ha dejado en stand by. El problema para las trabajadoras es que ZeC las ha utilizado como arma arrojadiza. En todo momento ZeC ha dicho que quería protegerlas municipalizando el servicio y la realidad es que no se les ha ayudado porque ahora están en la misma situación.

En lugar de seguir con el concurso que estaba abierto antes de empezar el proceso de remunicipalización, e intentar que se subrogue a las empleadas mientras se resuelve judicialmente el asunto, la realidad es que si no están adoptando ninguna decisión al respecto, poco le importan las trabajadoras.

P.- El PP ha rechazado el proyecto de Pontoneros, ¿cree que saldrá adelante ahora que cuenta con la abstención del PSOE?

R.- Con el proyecto, tal y como se ha llevado el proyecto, no estamos de acuerdo. No rechazamos el cohousing, pero sí de cómo se ha llevado a cabo la propuesta. Es un proyecto carísimo y lo quieren llevar a cabo a toda costa. Que una unidad habitacional, que no son ni casas, que no llegan a 60 metros, y valgan más de 100.000 euros, no nos parece una inversión adecuada.

Comisiones de Ecociudad y de la deuda

P.- Ha comenzado la comisión de investigación de Ecociudad. Finalmente el análisis no se remonta al Gobierno de Belloch. ¿Cómo definiría la actuación del alcalde?

R.- En este tema, Ciudadanos es uno de los partidos que ha promovido esta Comisión porque el alcalde, una vez más, ha hecho gala de la falta de transparencia. En el seno de una sociedad municipal, el alcalde fue directamente a Fiscalía a denunciar unos hechos, sin decir nada a nadie. Santisteve se ha negado en todo momento a dar información del motivo por el que fue a la Fiscalía y de sus intenciones. Nos hemos visto abocados a esta comisión para obtener la información.

P.- Otra de las comisiones que ha comenzado es la que ustedes pidieron para aclarar la deuda del Gobierno aragonés. ¿Hasta dónde esperan llegar?

R.- Esta Comisión especial es fruto de una moción de Ciudadanos de junio de 2016. Seguimos teniendo la misma intención: que se aclare cuánto dinero realmente le debe el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento, cuánto debe el Ayuntamiento a la DGA, si se le debe algo, y por qué a día de hoy llevamos tantos años de impagos.

ZeC y la Justicia

P.- Otro de los frentes que se acaba de abrir es con la Iglesia Católica, por las inmatriculaciones de La Seo y la iglesia de La Magdalena…

R.- Nos parece bien la reforma de 2015 por la que la Iglesia ya no podía inmatricular bienes a su nombre directamente porque, al fin y al cabo, debe ser un registrador público quien haga estas tareas. Eso sí, pensamos que el Ayuntamiento no es competente para hacer esto porque los zaragozanos tienen problemas mucho más importantes que resolver. Pero es verdad que nos parece bien que un juez diga si ese registro se hizo bien. Independientemente de quién acabe siendo la propiedad, nos gustaría que quede claro que son edificios de culto y se debería asegurar el uso de culto religioso.

P.- Los tres informes aportados hasta ahora a la investigación del accidente de la Oktoberfest coinciden en que la viga que cayó se soltó porque faltaban piezas en la estructura.

R.- Lo que nos preocupa es que si realmente se ha cumplido con el procedimiento, que es lo que dice el Gobierno de Zaragoza, desde luego no es suficiente. Claramente ha habido un accidente y se tienen que poner en marcha las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir. Desde ZeC no se han preocupado en que no vuelva a ocurrir y se han limitado a decir que han cumplido con los procedimientos.

Además, las declaraciones del consejero Cubero diciendo que hay una persecución política, y acusando a los jueces de un juicio político, cuando es una cuestión claramente técnica y de una responsabilidad meridiana, no apoya ni ayuda a que pensemos que ZeC tiene voluntad de que esto no vuelva a ocurrir.

Relación Ayuntamiento y DGA y futuro en Ciudadanos

P.- ¿Cómo cree que la gestión del Gobierno de Aragón afecta o repercute en el mandato de Zaragoza en Común?

R.- Estos dos años vemos que, por desgracia, las injerencias entre DGA y Ayuntamiento son constantes. ZeC/Podemos y el PSOE se están utilizando como armas arrojadizas unos a otros. Antes hablábamos de la Ley de Capitalidad, ya hemos visto cómo casualmente firmando este acuerdo se desbloqueaba el apoyo a los presupuestos en el Gobierno de Aragón. Por desgracia, están mezclando los temas constantemente.

P.- Usted ahora es la portavoz del grupo municipal. No fue así durante las elecciones, pero de cara a las próximas, ¿cómo la veremos?

R.- No sé realmente quiénes serán los próximos candidatos. Lo único que tengo claro es que seguiremos trabajando en la línea de la oposición constructiva y que esperamos que el día de mañana el trabajo que hacemos estos años tenga sus frutos.