Continúa la odisea (1-0)

Samaras ha sido titular por primera vez

Zaragoza.- Desarmado, nervioso y sin el carácter necesario para alejarse de los puestos de descenso. El Real Zaragoza continúa su particular odisea tras ser incapaz de remontar el gol de Querol en el minuto 26 de partido, una derrota que le sitúa a cuatro puntos de la zona de descenso. Samaras saltó como titular al terreno de juego por primera vez en la temporada pero, lejos de deslumbrar, la delantera que formó con Ángel y Pombo fue una combinación fatal. Tampoco ayudó el centro del campo, perdiendo balones peligrosos, ni los centrales que, fruto de la desesperación, acabaron todos con amarilla.

En el campo se enfrentaron dos equipos a los que les gusta tocar el balón, pero a uno le acabó saliendo mejor que a otro la jugada. Por el contrario, la primera se produjo en el minuto 6 por parte del Real Zaragoza, gran cambio de orientación de Ángel y mejor control de Lanzarote, que se la pasó a Isaac para acabar el balón en manos del portero del Reus.

Aunque más tímido, el Reus jugaba y llegaba, pero sin efectividad, ya fuera por la defensa blanquilla o por fallos propios. Y en el minuto 11 llegó otra jugada de peligro donde Samaras y Ángel no se compenetraron, el canario la esperó rápido pero el balón salió del pie del griego cuando ya estaba en fuera de juego.

En el minuto 15 llegó el primer tiro a puerta del Real Zaragoza con el de siempre, el que lleva 20 goles anotados en sus botas, Ángel, al que rodearon cuatro rivales y que tiró a puerta directa a las manos del portero. La segunda que intentó colarse entre los tres palos llevaba el nombre de Javi Ros, pero entre el balón y la red metió la mano Edgar Badía.

Las ocasiones más claras eran del Real Zaragoza, pero la calidad de las jugadas del Reus les permitía ser mucho más eficaces y robarle poco a poco el partido a los maños. Un susto en el minuto 25, que salvó con una magnífica intervención Ratón, fue la antesala de lo que ocurrió un minuto después, el gol del Reus. La defensa blanquilla estuvo armada hasta ese preciso momento, cuando Víctor Silva se antepuso a Marcelo Silva y sin presión ninguna, pasó el balón al segundo palo, donde le estaba esperando Querol para empujar el balón, al que Cabrera llegó tarde.

El Reus se creció todavía más tras el gol obligando al Zaragoza a jugar a la contra, un estilo de juego no propicio para Samaras, que no llegaba al ritmo de sus compañeros. Precisamente una llegada del griego, que salvó con el pie Edgar, fue lo único positivo de los de Láinez tras el gol. Samaras no estuvo en la primera parte y Pombo estuvo desaparecido, una combinación con la que parecía que no estaban en el mismo partido. Sonaba el pitido del descanso con el Real Zaragoza totalmente hundido.

Segunda parte

Que la combinación Pombo-Samaras no funcionó era más que obvio, por eso Láinez relegó a Pombo al banquillo y sacó al terreno de juego a Cani. Un cambio que movió poco los papeles de cada uno de los equipos: el Reus bien armado y el Real Zaragoza a remolque de los catalanes. Las pérdidas en medio del campo de los maños fueron escandalosas dando lugar a situaciones peligrosas que el Reus no remató.

En el minuto 58 intentó Querol hacer el segundo de su equipo mientras Silva y José Enrique las veían venir. Siguió el Real Zaragoza intentando entrar en el partido pero el que las planificaba bien era el Reus, que perdonó sentenciar prácticamente el partido en el minuto 69 con un disparo a la altura del punto de penalti que se escapaba rozando el palo.

Los centrales perdían balones, los delanteros no jugaban al mismo ritmo y los numerosos resbalones ponían todavía más peligro al encuentro, que no estaba ni mucho menos de cara del Real Zaragoza, así que volvían a recurrir a lo de siempre, balones largos a Ángel esperando su acierto de cara a la portería.

Pero no fue el día de nadie. Las prisas de los maños y las peligrosas contras de los catalanes hacían sufrir al zaragocismo. Y a eso había que añadir las cuatro amarillas pitadas a los defensas blanquillos, que se veían incapaces de parar a los de Natxo González. Solo un tímido lanzamiento de Ángel en el minuto 89 les hubiera permitido al Real Zaragoza rascar un punto en los últimos minutos de partido.

Los nervios se apoderaron de todos y cada uno de los jugadores visitantes, reflejo de ello fue Cani que, tras una patada por detrás que el árbitro no pitó, vio la primera amarilla por discutir con el jugador y la segunda por protestar al árbitro. Expulsión del 8 maño, innecesaria en el minuto 91 de partido, y que solo consiguió perjudicar más al equipo de cara al próximo encuentro, que volverá a ser toda una final para los de Láinez, a cuatro del descenso tras cerrar la jornada.