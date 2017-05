Jaca recuerda a Manuel Giménez Abad 16 años después de su asesinato por ETA

Huesca

Luis María Beamonte y Gustavo Alcalde han asistido a la ceremonia

Jaca.- El Partido Popular de Aragón ha rendido hoy homenaje a Manuel Giménez Abad. Se cumplen 16 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA y su localidad natal, Jaca, le ha recordado con una misa funeral en la iglesia de Santiago. Su viuda, Ana Larraz, y sus hijos, Manuel y Borja, han estado arropados por altos cargos populares. A la cabeza se ha situado el presidente regional, Luis María Beamonte.

ETA segó la vida de Giménez Abad el 6 de mayo de 2001. Tenía 52 años, era el máximo dirigente del PP en Aragón y se dirigía acompañado por sus hijos a La Romareda para ver un partido del Real Zaragoza. Beamonte ha glosado una figura que, en su opinión, está presente y sigue influyendo en los pasos que da el partido.

"Tenemos la obligación de acompañar hoy a familiares y amigos. Aunque hayan pasado 16 años, debe seguir vivo el recuerdo de esas personas buenas que han luchado y dejado lo mejor de sí mismas por defender valores fundamentales que construyen la sociedad en la que vivimos", ha manifestado Luis María Beamonte, quien hacía su recuerdo extensible a "todas las víctimas del terrorismo. Tenemos que estar a la altura que el momento requiere todavía".

Giménez Abad "atesoraba valores como la humildad, la sencillez, la fortaleza intelectual y la proximidad". Fue "un espejo para muchos de nosotros. Se fue y dejó un gran vacío. Todavía vive en el Partido Popular de Aragón".

Para Beamonte, el final de ETA aún no está cerrado. "Hay víctimas porque sigue habiendo asesinos. No podemos pasar página rápidamente por las actitudes fingidas de los que aún no han dado el paso de pedir perdón y rendirse", ha añadido el dirigente, que pide "memoria, justicia y respeto para todas las víctimas del terrorismo".

Además de Beamonte, han estado presentes en la misa el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el presidente de los populares oscenses, Antonio Torres, o la diputada en el Congreso Ana Alós, además de otros familiares y amigos de Giménez Abad.