Con Cabrera y sin hacer cuentas

Deportes

El técnico ha alabado a Natxo González, entrenador del Reus y posible futuro del Real Zaragoza

Zaragoza.- Finalizó la dinámica de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, coincidiendo por causalidad con la llegada de César Láinez al banquillo del primer equipo, pero el Getafe hacía añicos la racha en La Romareda. Eso sí, la plantilla del Real Zaragoza está obligada a levantarse y conseguir los tres puntos que hay en juego en Reus, pegando así un bocado de dimensiones considerables al triste objetivo de la permanencia en Segunda División.

Para ello, nombres propios. Regresará al lateral zurdo Leandro Cabrera tal y como ha confirmado César Láinez, recordando que en Anduva "el gol viene de un centro suyo a Ángel" y explicando que "es un jugador que es polivalente y puede jugar muy bien de central y muy bien de lateral". Será en principio la única novedad en la zaga, a pesar de que siempre existe la incertidumbre de si Feltscher es el elegido para actuar en el costado derecho lejos de La Romareda.

En el otro extremo del campo, el de la delantera, tranquilidad. Ángel Rodríguez ha dado el susto a los presentes tras no estar junto a sus compañeros en la sesión del viernes, pero el propio Láinez se ha encargado de espantar los fantasmas: "Más que nada ha sido por precaución, estos días cambia el tiempo, vuelve a hacer frío y ha debido coger alguna molestia en la espalda, por lo que se ha decidido que no saliera".

Con Ratón fijo en la portería, falta por analizar la medular. Ahí falta Edu Bedia por acumulación de amonestaciones y todo apunta a que será Javi Ros el que le sustituya, con nombres a su lado como Cani, Lanzarote y Pombo y, escoltando a todos ellos, Alberto Zapater. Láinez se ha referido a Pombo recordando que actuar por dentro "no es una posición nueva para él, pero ha dado un rendimiento excelente cuando ha jugado por fuera".

En la misma respuesta ha hecho mención a Raí, que podría ser la sorpresa de la convocatoria. Precisamente sobre el brasileño ha explicado que "es un jugador que se desenvuelve muy bien por esa electricidad y movilidad que tiene", ensalzando su "versatilidad para jugar en diferentes posiciones".

Pero por encima de los nombres, la necesidad de olvidarse de cuentas (aunque desde el vestuario aseguran que pueden tener que llegar a 52) y sí centrarse en ganar en Reus. En este sentido, Láinez ha incidido en que "lo que tiene que hacer el equipo es venir con 49 puntos y, a partir de ahí, pensaremos en próxima puntuación".

Alabanzas a Natxo González

El domingo está el morbo servido en la banda porque se miden el actual entrenador del Real Zaragoza, César Láinez, que ya ha manifestado su intención de regresar al banquillo del Deportivo Aragón cuando finalice la temporada, y Natxo González. El actual entrenador del Reus tiene todas las papeletas del mundo para ser el próximo dueño del banquillo zaragocista la próxima campaña.

Láinez ha recordado que no está en su mano o en su labor "buscar ese futuro entrenador, pero si viene Natxo se va a encontrar toda la ayuda que le podamos dar los que estemos porque será el que nos lleve a lo que queremos todos, el ascenso". Además, ha comentado que "es un hombre que igual no tiene el recorrido de otros entrenadores por los equipos en los que ha estado, pero sus equipos tienen todos una seña de identidad: el que no corre no juega y el que no pelea no juega".

Así, ha añadido que sus escuadras "tienen una seguridad defensiva con unos números que en Segunda y Segunda B le dan una eficacia que le permite conseguir objetivos".