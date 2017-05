Cultura

4/5/2017

Sánchez Vidal hace historia en el Premio de las Letras Aragonesas

El guionista de cine y novelista Agustín Sánchez Vidal ha hecho historia en el Premio de las Letras Aragonesas al ser la primera vez que se le entrega a una persona no nacida en Aragón, aunque asegura no haberse sentido nunca de fuera. Su amigo, el cantautor Joan Manuel Serrat, no quiso perderse el acto de entrega del galardón.

Raquel Hernández Bernal