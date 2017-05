Luis Felipe advierte a los grupos municipales de que no se repita el tenso pleno de ayer en Huesca

Huesca

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha advertido a los grupos municipales en la junta de portavoces de que no vuelvan a repetirse plenos como el de este miércoles, marcado por la tensión. La propuesta popular de poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a la Rosaleda del Parque Miguel Servet provocó un cruce de acusaciones entre todos los partidos.

Felipe espera que los próximos plenos sean "respetuosos, democráticos y constructivos"

Huesca.- Toque de atención del alcalde de Huesca, Luis Felipe, a los cinco grupos municipales tras el tenso pleno de ayer, que estuvo marcado por el acalorado debate sobre la posibilidad de rebautizar la Rosaleda del Parque Miguel Servet con el nombre de Miguel Ángel Blanco. Una propuesta popular que provocó un cruce de acusaciones entre el PP y los partidos que conforman el equipo de gobierno y que llevó a Felipe a convocar una junta de portavoces para este mediodía.

En ella ha pedido a Teresa Sas (PSOE), Gerardo Oliván (PP), Pilar Novales (Cambiar Huesca), Mary Romero (Aragón Sí Puede) y José Luis Cadena (Ciudadanos) que no se vuelva a repetir esta situación y les ha advertido incluso de que expulsará a los concejales cuyo comportamiento no sea el adecuado en los próximos plenos. Se trata de una situación “que no se había producido nunca”, como ha enfatizado el alcalde.

Luis Felipe ha analizado que ayer hubo intervenciones que iban más allá de lo político, “sobre todo en un caso”, en referencia a la popular Antonia Alcalá, y no tolerará “esta falta de cortesía corporativa ni de respeto en el plano personal de ahora en adelante”. La normativa municipal no establece sanciones para estos casos más allá de pedir al edil cuyo comportamiento se cuestione que abandone la sala.

El alcalde interrumpió durante el pleno a Alcalá al entender que estaba realizando un ataque “personal y no político” a los concejales de PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede que se opusieron a la propuesta popular. La concejala aseguró que quienes no apoyaban el cambio de nombre de la Rosaleda por el del edil asesinado hace dos décadas por ETA no estaban con las víctimas del terrorismo.

Felipe espera que los próximos plenos sean “respetuosos, democráticos y constructivos. Ha sido una advertencia y algún grupo habrá tomado más nota que otro”. El orden de los plenos “lo marca el alcalde, aunque a alguno no le haya hecho gracia que lo sea elegido democráticamente por el pleno”. Asegura que nadie ha negado un espacio público en Huesca para Miguel Ángel Blanco y el 26 de julio se celebrará en la ciudad el acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo que ya estaba previsto según se aprobó en una reciente comisión de Relaciones Institucionales.

El portavoz popular, Gerardo Oliván, considera que todos los grupos fueron responsables de este clima de tensión y no entiende que se rechazara la moción sobre el cambio de nombre de la Rosaleda del Parque Miguel Servet.