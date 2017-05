Aragón modificará la Ley de extinción de incendios para profesionalizar el servicio en toda la Comunidad

Política

Zaragoza.- El Pleno de las Cortes ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del PP, la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por Podemos que busca modificar la Ley de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón, que data del año 2013.

Desde Podemos han remarcado que el objetivo de los cambios que proponen es crear un servicio de bomberos autonómico que sea profesional y que llegue a todos los rincones de la Comunidad. Para la formación morada, con la Ley actual, "los ciudadanos se sienten seguros en función de donde vivan".

Entre sus propuestas, tal y como ha detallado el diputado Andoni Corrales, están que todos los parques (tantos principales como secundarios) tengan una dotación mínima, que estén en funcionamiento 24 horas ("y no solo en horario de oficina"), que las salidas de emergencias sean como mínimo de dos parejas y que los tiempos de respuesta sean, como máximo, de 35 minutos desde la llamada.

También proponen que se potencie la Academia Aragonesa de Bomberos y la consolidación de los puestos de trabajo de los interinos. "Ser bombero no es un juego", ha querido dejar claro Corrales, que ha denunciado que en la actualidad en Aragón existe un "sistema absurdo y carente de sentido común".

Corrales ha denunciado que la provincia de Huesca "cuenta con el peor servicio de extinción de incendios de España, un servicio comarcal que opera al margen de la Ley". "Está basado en voluntarios remunerados y presenta problemas como que haya bomberos que dentro de su guardia estén haciendo rutas de transporte escolar, se pasen facturas a los ciudadanos cuando no les atienden profesionales, que haya parques cerrados por falta de personal, etc.".

Una situación, ha añadido el diputado de la formación morada, "que es similar al de la provincia de Teruel, donde por ejemplo en Calamocha en algunas ocasiones solo hay una persona para atender las emergencias".

Durante la presentación y el debate de esta proposición han estado presentes en la tribuna de público del Hemiciclo en torno a medio centenar de bomberos.

Grupos parlamentarios

Solo el PP ha votado que no a esta proposición. Su diputado Fernando González considera que con una nueva Ley no se aseguran las mejoras y que la situación actual "no es un problema de legislación, es un problema de voluntad y de gestión". Con esta modificación, ha continuado González, "se dan alas al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se blanquea su gestión y se le dice que en los próximos meses tiene el apoyo de la ponencia para no seguir avanzando".

Un discurso bastante diferente han tenido el resto de los grupos. Desde el PSOE, Darío Villagrasa ha definido la Ley actual como "un desastre" y considera que era necesario abrir este debate. "Hay que plantear alternativas y propuestas de mejora a la situación actual", ha aseverado.

María Herrero, del PAR, ha querido dejar claro que no todo el texto les parece bien aunque están dispuestos a "hablar y mejorarlo". "Hay un modelo en Aragón heterogéneo, diverso y con cuestiones que hay que solventar. Tenemos que pensar siempre en las personas y tiene que haber una implicación real del Gobierno de Aragón en la coordinación", ha añadido.

Para Ciudadanos, la Ley actual nació "deprisa y corriendo" y "no se consensuó", por lo que "no cumplía ni las expectativas de los ciudadanos ni las de los profesionales". Su diputado Ramiro Domínguez considera que lo primero que hay que hacer es "coordinar, y después unificar. Además, es necesario un marco regulatorio que realmente nos sirva". Domínguez ha reconocido que se necesitan entre 16 y 18 millones de euros para crear un servicio autonómico de bomberos y ha lanzado este mensaje al consejero Guillén: "Ya puede ponerse a buscar el dinero. Es mucho pero se puede sacar, porque en los presupuestos hay mucha grasa".

Finalmente Carmen Martínez, del Grupo Mixto, ha remarcado que la Legislatura pasada "se aprobó una Ley con el rodillo del PP y del PAR que no sirve para nada y que hay que modificar". "Creo que lo mejor habría sido la puesta en marcha de una gran mesa de negociación", ha concluido.