Zaragoza, centro del debate sobre las remunicipalizaciones

Zaragoza

Las jornadas se han celebrado en el Edificio Seminario

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis han organizado las primeras jornadas sobre la gestión de los servicios públicos, en las que participarán alcaldes y representantes municipales de los Ayuntamientos de Huesca, Madrid, A Coruña, Valladolid, Valencia y Barcelona. Los debates se celebran durante el jueves y viernes, con el objetivo de abordar la gestión de los servicios públicos desde diferentes perspectivas, la técnica y la política, los distintos modelos de gestión, experiencias prácticas de distintas ciudades o la visión existente desde la sociedad civil de la municipalización y la gestión directa de estos servicios.

Para el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, lo "lógico y normal" es que los servicios públicos sean gestionados por el Ayuntamiento, mientras que "la excepción", ha dicho, "debería ser la externalización, por los problemas en las dificultades sobre el control, la dificultad de asegurar una buena prestación y calidad, el encarecimiento del producto industrial y la elaboración de los pliegos".

A principios del 2018 termina el contrato de Parques y Jardines, con la empresa FCC, y para ello el Ayuntamiento ya estudia su remunicipalización. Estas medidas deben aprobarse en Pleno y si no hay mayoría, el alcalde Santisteve ha insistido en que su programa "tiene el objetivo de buscar la máxima eficacia en la calidad y prestación del servicio para abaratar costes".

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha puesto de manifiesto que los ayuntamientos "nos damos cuenta de que la gestión privada plantea más problemas que la pública como la eficiencia de la gestión". "Somos capaces de hacerlo de manera más barata, evitando los problemas asociados a las privatizaciones", ha defendido. Asimismo, considera que el país no habría sufrido tantos casos de corrupción si no hubiera sido por la existencia de tantas privatizaciones. "Nuestro deber es no ceder ante estos intentos de coartar la autonomía local, encontrar fórmulas y buscar la mayoría parlamentaria que permita prestar unos servicios públicos de calidad".

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha insistido en que la gestión directa permite una "mejor prestación de servicios públicos". Mato ha hecho hincapié en que los ayuntamientos "tenemos la obligación de defender que haya una alternativa que pasa por la autonomía local".

En representación del Ayuntamiento de Barcelona ha asistido el concejal de Presidencia, Eloi Badá, quien reconoce que en algunos casos se seguirá trabajando con gestión indirecta. Eso sí, ha defendido que "hay que trabajar por unos pliegos con cláusulas sociales y medioambientales". "En algunos casos nos hemos encontrado con el fracaso de las promesas de beneficios en las privatizaciones y ante ello iniciamos la remunicipalización". Badá ha lamentado las "trabas" que se encuentran en el camino y apuesta por la revisión de todos los servicios públicos. En Barcelona apuestan por desarrollar su propia comercializadora de electricidad.

Los debates se celebran durante el jueves y viernes

Por parte del Ayuntamiento de Valladolid ha asistido la concejal de Medioambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, quien también ha alertado sobre las restricciones en las tasas de reposición. Sin embargo, "a pesar de los problemas, tenemos oportunidades", ha insistido. En su ciudad trabajan por la gestión pública del agua y trabajan por unos pliegos que incluyan cláusulas sociales y medioambientales. Sánchez ha denunciado que los PGE perjudiquen las municipalizaciones, "pero pese a las trabas demostramos que podemos hacer otra forma de política", ha manifestado.

Huesca también ha estado presente en estas jornadas. El concejal de municipalización y remunicipalización, Luis Arduña, ha enfatizado en el hecho de que "se ha demostrado que hay servicios que se gestionan mucho mejor desde lo público". También ha destacado la necesidad de defender los empleos a través de la subrogación, una posibilidad que anulan los presupuestos del Estado con una disposición adicional. "No todo es susceptible de la remunicipalizaicón, pero todo lo público debe contar con más instrumentos para controlar y mejorar la prestación".

Estas jornadas, han coincidido todos los representantes políticos, suponen el primer paso en la estrategia para luchar contra esta disposición adicional.

De la teoría a la práctica

La segunda sesión de la jornada ha reunido diversas experiencias prácticas de gestión directa de los servicios públicos municipales. El consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha moderado la mesa redonda en la que han participado el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Fernando Sánchez González, el gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Josep Enric García Alemany, así como el director general de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñera, y el consejero delegado de la Empresa de Gestión integral de Medina Sidonia (Medina Global S.L.), Santiago Gutiérrez.