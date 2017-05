La DGA reconoce que la Ley de Capitalidad "es mejorable" pero "de indudable trascendencia histórica"

Política

Zaragoza.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado que el proyecto de Ley de Capitalidad es "de indudable trascendencia histórica" porque convierte a Zaragoza en el municipio "con mayor capacidad de gobierno de España". La Ley, ha insistido Lambán, "da a Zaragoza el mayor rango de autogobierno municipal de todas las ciudades españolas incluidas Madrid y Barcelona".

Sin embargo, reconoce que la Ley, que espera que se apruebe en las Cortes antes de que acabe el año, es "mejorable". Aún así, ha incidido en que "hemos llegado hasta dónde podíamos llegar". La capital aragonesa recibirá 23 millones de euros, ha recordado el presidente, que ha criticado que cuando era el PP el que estaba en el Gobierno "recibían cero euros".

Estas declaraciones del presidente han tenido lugar durante su comparecencia, a petición del PP, para informar sobre las negociaciones llevadas a cabo por la DGA con el Ayuntamiento de Zaragoza en relación a la citada Ley.

Lambán también ha querido dejar claro que haber llegado a un acuerdo "es importante" porque hasta ahora "había sido imposible". Ha defendido que el pacto con el Ayuntamiento "no ha sido fruto de la improvisación", si no de más de 40 reuniones técnicas. Por ello, ha pedido al PP que tenga "la grandeza democrática" de reconocer los éxitos, aunque no sean ellos "los protagonistas".

Por su parte, desde el PP, la portavoz Mar Vaquero ha denunciado que esta Ley supone "un gran desinterés por los zaragozanos", convierte a los vecinos en "ciudadanos de tercera" e introduce "más fractura social". Es un acuerdo, ha añadido, "insuficiente, restringido y tremendamente pobre".

"No pueden tratar a los zaragozanos como una mercancía para atravesar la frontera de la mitad de la Legislatura. Ellos sufren su modelo de fracaso, la fractura social, su presión fiscal, el descenso de su renta disponible, la precariedad laboral… El gran problema que tiene Aragón es usted", ha criticado Vaquero, que ha recordado que el PP tenía una propuesta de Ley de Capitalidad "más integradora".

Además, ha definido como "sospechoso" que el acuerdo "haya sido complementario en el tiempo con desatascar los presupuestos del Ayuntamiento y de la Comunidad".

Lambán ha contestado a Vaquero diciéndole que en el PP "tienen una especie de incapacidad congénita para llegar a acuerdos" y pidiéndole que se incorpore a la dinámica del diálogo para que "empiecen a ser útiles para la sociedad".

Grupos parlamentarios

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sada, ha lamentado que la comparecencia se haya convertido en una "oportunidad perdida" porque "no se ha debatido sobre la Ley de Capitalidad". "Ni comen ni dejar comer", ha criticado al PP.

Desde Podemos, Carlos Gamarra ha remarcado que "lo que muchos les molesta de esta Ley es que se haya conseguido". "El sufrimiento de los aragoneses venía cuando se gobernaba para empresarios y amigotes y no para los ciudadanos", ha aseverado. Además, también ha criticado al PP porque considera que "la única forma que tienen de volver al poder es deslegitimarnos".

María Herrero, del PAR, ha dicho alegrarse de que haya una Ley de Capitalidad aunque ha subrayado que "hay cosas que mejorar" y que tampoco les parece bien que el texto "no nazca de un acuerdo mucho más participativo y consensuado".

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha remarcado que el acuerdo es "mejorable" y ha denunciado que se ha firmado "con nocturnidad y alevosía" porque lo que buscaba era "salvar in extremis la negociación de los presupuestos". Para Gaspar la Ley de Capitalidad es "un acuerdo de mínimos, aunque lo que nos han vendido es la foto del apretón de manos como un acuerdo histórico".

Finalmente desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez ha incidido en que en la negociación "ha habido luz y taquígrafos".