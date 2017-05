Retamar 2019

Deportes

El madrileño es un indiscutible en el conjunto maño. Foto: Rubén Losada (FotografiArte)

Zaragoza.- Carlos Retamar seguirá defendiendo los colores del Ríos Renovables durante dos temporadas más. El ala-cierre, que cumplió 35 años el pasado 14 de abril, ha firmado la renovación de su contrato con la entidad zaragozana por lo que seguirá en la disciplina del club hasta el 2019. Retamar afrontará así su séptimo año vistiendo la camiseta del club desde que llegara en la temporada 2011-2012 procedente del Benicarló Aeroport de Castelló.

Desde entonces, el diez blanquiazul se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo dentro y fuera del parqué. Tras superar dos graves lesiones de rodilla que solo le permitieron jugar un partido en su primera temporada, el madrileño se ganó un puesto fijo en el equipo a base de calidad, compromiso y carácter. En sus seis años en tierras zaragozanas ha disputado un total de 159 partidos, en los que ha anotado 80 goles. En este último curso ha sido un jugador clave para Santi Herrero, siendo titular en los 30 partidos de Liga y marcando doce tantos.

Esta renovación por dos temporadas permitirá al Ríos Renovables seguir contando uno de sus pilares fundamentales sobre el que construir un proyecto que buscará cotas más altas en la próxima temporada. El presidente del Ríos Renovables Zaragoza, José Ramón Moreno, destaca la importancia de esta renovación: "Carlos Retamar es un referente del equipo tanto dentro como fuera de la pista". Además, confía que con esta renovación y la de otros jugadores que han sido importantes en esta temporada el equipo dé "ese pasito que le falta para estar entre los ocho primeros".

Por su parte, Carlos Retamar afirma que es "un orgullo" seguir formando parte del Ríos Renovables Zaragoza. "Prometo dar todo sobre el campo y morir por esta camiseta; es lo mínimo que puedo hacer para devolver el cariño y la confianza que la afición y los estamentos del club me han dado", comenta el jugador. A pesar de ser un veterano con 15 años de trayectoria profesional en sus zapatillas, Retamar declara que su "ilusión sigue siendo la de un chaval. El fútbol sala es mi vida y mi pasión, y lo vivo cada día como si fuera el último. Si no tuviera ilusión recogería las cosas y me iría a casa".

La renovación de Retamar se une a las anteriormente anunciadas de Adrián Ortego, Óscar Villanueva e Iván Beltrán.