Montilivi hace aguas

Los oscenses quiere pescar en río revuelto. Foto: web S.D. Huesca

Zaragoza.- Hasta hace no mucho tiempo, Montilivi era un estadio non grato para cualquier rival que se atreviera a pisarlo. El Girona contaba con una gran fortaleza ante su afición, encadenando 15 partidos sin conocer la derrota y, en ellos, sumando once triunfos y cuatro empates que le han llevado a ser el segundo clasificado en la categoría de plata del fútbol español. Pero la leyenda terminó.

Porque los catalanes han caído en sus últimos tres enfrentamientos en el terreno de juego catalán. Bache importante el que sufren como locales y que les ha llevado a ser derrotados por Cádiz, Rayo y UCAM Murcia. ¿Será la Sociedad Deportiva Huesca capaz de pescar en río revuelto?

Lo cierto es que los hombres de Anquela viven un momento de forma espectacular y no quieren que, con lo que ha costado, se les escape de primeras el estar en posiciones de playoff. La dinámica de los altoaragoneses es sobresaliente, la mejor de Segunda División, sin conocer la derrota desde que el Real Zaragoza pisara El Alcoraz hace ya meses en el derbi aragonés.

Además, el Huesca pasa por ser uno de los mejores equipos de la categoría a domicilio. En concreto, el quinto que mejores registros atesora con 22 puntos sumados de 54 posibles. Estos han llegado con cuatro triunfos y diez empates, lo que demuestra lo difícil que es batir a los de Anquela cada vez que salen de El Alcoraz.

Lógicamente nadie en el seno de club se fía de la mala dinámica del Girona, porque pese a todo es el segundo clasificado con siete puntos de renta respecto al tercero, teniendo en su mano una temporada más la posibilidad de ascender a Primera División. Pero miedo ninguno. Montilivi ya no asusta y la S.D. Huesca quiere seguir subida al barco de la ilusión.