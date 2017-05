Celaya dice "no entender muy bien" el conflicto con los anestesistas y prioriza cubrir las vacantes en hospitales periféricos

Sociedad

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha dicho "no entender muy bien" el conflicto con los anestesistas del Clínico, ya que recuerda que las operaciones de tarde son voluntarias. Piensa que el fondo de la cuestión tiene que ver con los residentes que quieren quedarse en Zaragoza y no cubrir plazas en hospitales periféricos.

Debido al conflicto se han aplazado ya 40 operaciones

Zaragoza.- Un conflicto que no acaba de entender. Así ha definido el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, el conflicto con los anestesistas del Hospita Clínico Lozano Blesa que estos días está teniendo lugar. Un problema en el que Celaya asegura que no se está metiendo, y que está dejando en manos de la propia gerencia del hospital y de la jefatura del servicio provincial.

"Los anestesistas trabajan sus horas ordinarias, y después se hacen jornadas de tarde de manera voluntaria y se pagan. Ahora parece que se sienten cansados y agobiados y no pueden hacerlas. Yo no he querido entrar por ahora en las negociaciones", ha explicado Celaya, que ha mencionado que el tema de fondo en el problema está más relacionado con los residentes del servicio que este año terminan su formación, y quieren quedarse en el Clínico y no quieren ocupar plazas en centros hospitalarios periféricos.

"En el Clínico hay alguna baja y jubilación, pero es que en Teruel la plantilla principal está incompleta. Primero tenemos que solucionar esos problemas, cubrir las interinidades de la Comunidad y después los residentes escogerán entre las plazas que queden", ha explicado el consejero. Este año terminarán la residencia ocho médicos en el Clínico, Celaya ha señalado que es normal que sus compañeros quieran que se queden en el centro, pero que no será posible que todos lo hagan. "Hay plazas vacantes en hospitales más difíciles, hay que cubrirlas antes", ha insistido.

Según Celaya el conflicto se solucionará "pronto y sin problemas", aunque ha confirmado que se tendrán que retrasar "un poco" algunas de las operaciones programadas (ya se han visto 40 afectadas), y ha anunciado que, aunque es su intención dejar de hacerlo paulatinamente, seguirá concertado intervenciones con la privada para reducir las listas de espera.