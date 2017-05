Un total de 40 clientes y empleados de CaixaBank disfrutan de una tarde de fútbol en la Romareda

Sociedad

Raúl Marqueta y Christian Lapetra han capitaneado ambos equipos

Zaragoza.- CaixaBank y el Real Zaragoza organizaron este martes un encuentro de fútbol no profesional “Clientes vs Empleados” que se ha disputado en La Romareda. El encuentro ha reunido a un total de 40 jugadores, 20 por equipo, para favorecer la rotación de los 11 en el campo. El director territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta, ha liderado el Equipo “Empleados” (equipados con camiseta y medias blancas y pantalón negro), mientras que el capitán del Equipo Clientes (que vestían de azul) ha sido el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra.

El partido, con dos partes de media hora y un descanso de 15 minutos, se ha desarrollado casi como un encuentro de fútbol profesional. El speaker oficial del Club ha anunciado a cada uno de los jugadores en el momento de saltar al terreno de juego, el equipo médico ha velado por la seguridad y salud de los participantes, mientras que la presencia de un árbitro profesional ha aportado el rigor y deportividad propios de un encuentro al más puro estilo liguero. Para inmortalizar la experiencia, se han realizado fotografías de cada jugador en el campo y en el photocall oficial de la LaLiga que se han podido llevar como recuerdo. También se ha entregado a cada cliente una pulsera Visa contactless con la imagen oficial del Real Zaragoza.

Experiencia That money cant buy

El director territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta, ha destacado que esta iniciativa se trata de una “experience that money can’t buy, inigualable y de valor añadido para nuestros clientes en un escenario idóneo de networking y que ha contado, además, con relevantes personalidades del mundo empresarial aragonés”.

En el fondo de este evento está el acuerdo de colaboración entre la entidad y la SAD. "El objetivo es el refrendo al acuerdo que tenemos con el Real Zaragoza, compartir ese refrendo con nuestros clientes y hacer posible que se sientan más zaragocistas. El hecho de pisar un césped en el que han pasado tantas cosas buenas como la Romareda está muy bien valorado", ha comentado Marqueta.

Por su parte, Christian Lapetra ha destacado que está muy satisfecho de que una marca de referencia y prestigio como CaixaBank siga apoyando al Club y de que realice activaciones tan interesantes como este partido en nuestro estadio para sus clientes y empleados.

A su vez, los empleados del banco que han tenido la oportunidad de gozar del encuentro han valorado muy positivamente la iniciativa, ya que va más allá de una competición y se traduce en una actividad de trabajo en equipo. Y para los zaragocistas, un sueño. "Esto es un orgullo para la gente que hemos jugado a fútbol toda la vida. Nos enteramos de que se había montado esto y al minuto de enterarnos ya estábamos tecleando la solicitud", ha comentado uno de los empleados, Óscar Vailera.

Asimismo, los clientes afortunados han aprovechado esta posibilidad de probar suerte sobre el verde de la Romareda. "Me llamaron de la oficina que nos daban esta posibilidad. Soy zaragocista y esto es un premio. No iba a jugar más a fútbol y esto es el no va más", ha afirmado uno de los clientes.

CaixaBank ha acogido este partido gracias al acuerdo de patrocinio que la entidad mantiene con el Real Zaragoza desde el año 2011. El pasado mes de septiembre, la entidad y el club de fútbol renovaron su acuerdo de patrocinio para la temporada 2016-2017, así como la continuidad de la campaña que permite a los aficionados del club que domicilien en la entidad financiera sus ingresos recurrentes y puedan conseguir un abono de temporada para asistir a los partidos de la liga que se disputen en el estadio de La Romareda.