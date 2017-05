El sector del transporte de viajeros por carretera en Zaragoza, en huelga a partir del 15 de mayo

Economía

El transporte de viajeros en Zaragoza emplea a más de 1.200 trabajadores

Zaragoza.- La Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT (FeSMC UGT) y CCOO Aragón han convocado una huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera en Zaragoza a partir del 15 de mayo. Afectará al transporte de barrios rurales y al transporte colectivo de empresas y colegios. Los trabajadores convocados a asambleas el viernes 28 y el sábado 29 de abril votaron por unanimidad la convocatoria de paros parciales de 5.00 a 9.00 horas, todos los días de lunes a viernes inclusive, con carácter indefinido. El transporte de viajeros en Zaragoza emplea a más de 1.200 trabajadores.

El motivo de los paros, según explican, es la "falta de voluntad negociadora" y la "dilatación" de la negociación, - 16 meses de “no negociación”-, con la sospecha de hacer que el convenio decaiga.

Además, incluyen entre los motivos la "carencia de sensibilidad a la hora de regular el sector por parte de la patronal, pretendiendo partir la jornada hasta dos veces, y no computar los tiempos de presencia y disponibilidad, según justifican para solo pagar el trabajo real y no abonar, la conducción, las esperas, las cargas de pasajeros, etc".

También lo achacan a las malas prácticas en lo que respecta a la inclusión o no de la tarjeta del conductor en el tacógrafo, "lo que les permite una desregulación absoluta de la actividad pudiendo un conductor, según algunas empresas, realizar jornadas de más de 15 horas".

Indican la falta de calendario laboral en el que se contemplen los dos días de descanso consecutivos a la semana, así como "el incumplimiento de la formación continua de los conductores, facilitando el CAP, pero en tiempo libre, cuando tiene que ser en tiempo de trabajo".

En materia económica los trabajadores solicitan incrementos de IPC.