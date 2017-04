La vida sigue igual (88-80)

Deportes

El Tecnyconta no le perdió la cara al partido. Foto: BasketZaragoza.net

Zaragoza.- Tecnyconta Zaragoza no pudo con el UCAM Murcia (88-80), en un choque parejo, con pequeñas ventajas locales. Mediado el tercer cuarto, el 49-47 dio más tensión pero el rival reaccionó para el 61-50 en el desenlace del acto pero los tripes de UCAM Murcia en el momento adecuado decantaron el choque pese al soberbio partido del capitán Henk Norel.

Norel puso el 0-2, buscando Tecnyconta Zaragoza jugar sus bazas. Como no acertaba Murcia en anotar, Knight con un triple puso el 0-5. Respondió Byron de triple y, con otro de Campazzo, Murcia volteaba el electrónico en un arranque que se animó. El capitán rojillo estaba on fire en la conexión con Bellas pero Campazzo sumó el segundo triple (9-7). Pronto se cargó Benzing con dos faltas y Gecevicius apareció en escena mientras los locales se iban a un 11-2 de parcial que cerró Bellas para comprimir el marcador 11-9. Jelovac amaneció en pista pero no con el brillo habitual aunque Jesevicius fue quien igualó el tramo a 17. Solo en el desenlace, Tumba con dos canastas dio la ventaja local que Knight redujo a dos puntos.

Sergi tenía enfrente al exrojillo Pedro Llompart con un equipo local lanzado que se fue de nuevo 26-19. Juskevicius recibió un golpe que le mandó al banco solo por unos instantes, mientras Rojas aprovechaba su revolucionario ritmo para acelerar a UCAM Murcia. Guil reubicó a Benzing y Fotu en el interior para seguir en la pelea. Benite se sumó al festival del triple para sumar mientras los zaragozanos se atascaban en la anotación. Lo que el acierto le negaba en el libre a Fotu lo tenía en defensa y en el juego cerca del aro. Aunque las pérdidas lastraban el juego, la escasa anotación del encuentro, lo dejaban vivo para los dos equipos (29-25). Con fluidez en los puntos (35-27), los de Katsikaris querían huir antes del descanso pero los de Guil los acechaban 35-31 con Benzing en los libres y Adas encontrando puntos antes del descanso.

Tras la pausa, Murcia apretaba el acelerador (40-33) pero Jelovac sumó su primer triple -y su tercera falta, dejando que Norel sostuviera al equipo (44-38). Los 9 puntos sumados por los locales, obligaron a Bellas de triple a sumar. Benzing y Knight se cargaban de faltas pero el 0 de Tecnyconta ponía la cosa 49-43, que Norel todavía acercó más. Campazzo se fue al banco y Adas puso a 2 el asunto (49-47) en la segunda parte del tramo. Benite y Baron eran la amenaza exterior de los de Katsikaris que les daba la ventaja que Llompart, sellando el 6-0 de parcial, y forzando el tiempo de Guil. Jelovac aceleraba 57-50 pero Murcia puso la máxima de partido 61-50 (min 38). Gecevicius con un tiple casi sobre la bocina sobre el tramo.

El último tramo se inició con un error del triple de Sergi García y acierto de Benite en el mismo lance y dejar los +11. Un 2+1 murciano dificultó todavía más la victoria per Jelovac sacó su mejor versión para otro 2+1 pero en la canasta rival. El 0-5 logrado por Norel y la tercera falta de Llompart, Katsikaris devolvió a Campazzo a pista. No reblaba Tecnyconta y Kinght con un triplazo y un magistral Norel puso el 70-64 (min.34). Tras el tiempo muerto, Gecevicius de triple puso el 72-67 y apretar el choque. La goma elástica del marcador, esa que se estiraba y encogía, se ponía 77-71 con Bellas. Murcia hizo gala de su buena batería de tiradores para mantener la delantera en el marcador. Ahí, los triples de Benite (2) y Campazzo abrían otra diferencia (82-73) que Gecevicius encogió con otro triple. De nuevo Benite, desde el 6.75 a 1.42 del final firmó el 85-76. Pero no se rendían los aragoneses porque dos libres de Bellas (85-80) tiñeron de emoción un último minuto en el que Antelo puso el broche de la victoria final.