Malditas segundas partes (1-2)

El Getafe se llevó los tres puntos de la Romareda tras una segunda parte donde primó el físico. Foto: LaLiga

Zaragoza.- Frenazo a las aspiraciones altas del Real Zaragoza. El equipo blanquillo pagó la habitual falta de físico en la segunda parte y no pudo mantener el tanto inicial de Ángel. En una primera parte de dominio blanquillo, el Getafe aprovechó la principal debilidad zaragocista para remontar el partido y recordar a la Romareda que el playoff es una utopía.

César Láinez varió ligeramente su equipo de confianza durante sus cinco partidos en el banquillo zaragocista. Al previsto cambio de Casado por el lesionado Cabrera, se unía la entrada de Rubén Gracia Cani en el puesto de Javi Ros. El de Torrero entraba en la banda izquierda y Jorge Pombo pasaba a la mediapunta. El partido arrancaba con una clásica, el balón en largo de Lanzarote hacia Ángel entre los centrales, pero esta vez el canario no conseguía controlar el esférico. Respondía Jorge Molina con un disparo cruzado y un lanzamiento de falta de Pacheco detenido por Ratón.

El partido estaba eléctrico. Ambos equipos no se planteaban pausar el choque. Y en ese guion, Ángel es el rey. Primero, habilitó a Pombo dentro del área para que el canterano probara a Alberto con un disparo centrado. Después, no se lo pensó dos veces para encarar a Cala en un contraataque. Demasiado escorado, se volvió a topar con el portero visitante. Eran minutos blanquillos. Edu Bedia volvió a tener la oportunidad para abrir el marcador en un mano a mano que le adivinó Alberto.

Pero cuando perdonas, normalmente la sueles pagar. No fue así por milímetros. Tras una serie de rechaces en la frontal del área, Portillo se encontró con un balón muerto en el área, mejor que un penalti, que mandó fuera por milímetros. Pasaban los minutos de la primera parte y el partido se fue calmando. El Zaragoza se hizo con el balón e intentaba salir con combinaciones entre Cani y Pombo, aunque no llegaba el peligro. También fue el turno para que actuara Eiriz Mata. El colegiado gallego obvió un claro agarrón sobre Casado en un saque de esquina.

Tenía que llegar el gol en una de esas combinaciones Zapater-Pombo-Cani. Sangre zaragocista, sangre fabricada en la carretera de Valencia. El ejeano inició la jugada, conectó con el joven canterano y volvió a conectar con Cani. El "8" demostraría que aún tiene magia en sus veteranas botas para lanzar un extraordinario pase a Ángel y que el canario firmase su vigésimo tanto. La Romareda estalló al grito de "¡Ángel, quédate!".

Segunda parte

El paso por vestuarios aventuraba una segunda parte de infarto en la Romareda. Habituados al bajón físico tras los primeros 45 minutos, el Zaragoza buscaba seguir combinando ante un aumento de la presión visitante. Y muy cerca estuvo de llegar el empate. Edu Bedia realiza una pésima cesión a Ratón, pero estaba muy atento Jorge Molina. Un descomunal Álvaro Ratón evitó el empate cuando el delantero ya estaba celebrando el gol.

El Getafe adelantó metros y el conjunto blanquillo dio varios pasos para atrás. En un fallo de Casado, Molina tuvo una internada dentro del área que detuvo un colosal Marcelo Silva. Pero estaba al llegar al empate, y quién si no, de Jorge Molina. Molinero pincha un balón que se perdía por línea de fondo y pone el pase de la muerte para que el killer ponga el 1-1 en el marcador.

Comenzaba un partido nuevo para el que Láinez quería más físico en el centro del campo dando entrada a Javi Ros. Pero en un partido físico, el Getafe tenía todas las de ganar. En un centro aparentemente sin peligro, Fuster remata cruzado de cabeza, el balón golpea en el palo y en Ratón para, despacito, colarse en la portería.

Láinez metió artillería con Samaras mientras Bordalás refrescó su centro del campo. El Zaragoza trató de mover rápido a las bandas para buscar la delantera. Pero la telaraña de Bordalás no iba a dar ninguna facilidad. Y en el único resquicio, una salida a por uvas de Alberto en un córner, Valentín mandó alto el balón prácticamente a puerta vacía. Más fácil todavía la tuvo Ángel pasado el 92, Lanza recibe en la banda y pone un buen centro a Ángel, que no acertó a escasos metros de la meta visitante.

El Real Zaragoza se queda cinco puntos por encima del descenso a falta de disputarse media jornada. Una victoria del Nástic acercaría la zona roja a cuatro puntos.