La I Muestra de Cine Para Todos reclama la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual

Sociedad

Los trabajos audiovisuales han sido realizados por 48 personas con discapacidad intelectual

Zaragoza.- Fundación Cedes, Autismo Aragón y la Asociación de Terapias Audiovisuales han celebrado este sábado en Zaragoza la I Muestra de Cine Para Todos, en la que se han estrenado cuatro proyectos audiovisuales protagonizados por 48 personas con discapacidad intelectual que, además de demostrar su talento ante las cámaras, han demandado un mundo más inclusivo y su derecho a ganarse la vida con su trabajo.

En una emotiva ceremonia, llevada a cabo en Ibercaja Patio de la Infanta, se han exhibido dos cinecuentos y un documental en la que actúan miembros de Fundación Cedes y un corto de Autismo Aragón. En años anteriores, ambas asociaciones habían hecho actos separados para presentar los trabajos realizados en talleres de Terapias Audiovisuales, que impulsa el uso de las disciplinas audiovisuales como herramienta pedagógica con distintos colectivos, pero esta vez decidieron unirse y organizar la primera edición de un certamen de cine inclusivo.

La gala, que ha contado con la presencia de familiares, miembros de otras asociaciones y algunos invitados especiales y autoridades y que ha sido presentada por el periodista y escritor Javier Vázquez y la actriz Sara Vidorreta, ha servido no sólo para que todos disfrutarán con el resultado de estos talleres, sino también para reivindicar una mayor inclusión y algunos derechos.

"Somos todos iguales. Yo mi casa quiero pagarla con el dinero de mi trabajo", afirma Ricardo en el documental "Soy capaz". "Todos tenemos capacidad de hacer bien las cosas", reivindica también Sara en un trabajo en el que varias personas con discapacidad muestran que pueden llevar a cabo tareas remuneradas y que, como el resto de la gente, tienen derecho a un empleo.

"Con esta muestra pretendemos concienciar de la necesidad de que todos los que estamos implicados con la discapacidad intelectual y el autismo tenemos que dar un paso más, normalizando y hablando a nuestro entrono de la necesidad de crear un mundo donde quepamos todos", ha indicado Natalia Prieto, directora y fundadora de Terapias Audiovisuales.

Para esto, ha sostenido, es necesario crear "oportunidades reales en el entorno laboral". "Trabajar con personas con discapacidad intelectual y autismo nos enriquece a muchos niveles. Y yo doy fe de ello", ha añadido.

"Lo que buscábamos era un espacio para dar la voz a las personas con discapacidad intelectual y con autismo porque muchas veces familias, profesionales, la sociedad en general tendemos a pensar y hablar por ellos y muchas veces no les escuchamos lo suficiente", ha asegurado por su parte la directora de Fundación Cedes, Teresa Muntadas. "Con lo que hemos visto aquí está claro que hay muchísimas cosas que nos tienen que decir, que además nos las dicen muy bien", ha agregado.

Los participantes de las obras presentadas han dejado claro la necesidad de generar igualdad de oportunidades. "Yo soy capaz de hacer mi propio trabajo. Si tuviera oportunidad no me importaría trabajar", ha asegurado en "Soy capaz" Begoña. Eso sí, "para venir a trabajar también nos tienen que pagar, porque yo no vengo gratis", precisaba en una intervención que ha arrancado los aplausos del público, lo que demuestra lo importante que es este tema para las personas con discapacidad y para sus familias.

En el corto "Autipoderes IV, el mensaje continúa", el cuarto de una serie protagonizada a lo largo de los años por Autismo Aragón, sus protagonistas vuelven a ponerse en el papel de superhéroes (para lo cual les basta con una capa y un antifaz) para ejercer el superpoder de exigir un mundo inclusivo. Como ellos mismos expresan, "un mundo de todos para todos".

"Últimamente estamos viendo que la sociedad se está abriendo mucho en temas de discapacidad, pero tienen que conocerlo mejor", ha señalado la presidenta de Autismo Aragón, Pilar Sánchez. Por eso, con iniciativas como esta "intentamos que se nos dé a conocer".

Sánchez ha reivindicado que "hay ciertas áreas en que tienen discapacidad, pero hay otras muchas en que pueden brillar con luz propia". "Nuestro propósito es que se entienda que cada personas somos un mundo. Que independientemente de que tengas o no un espectro autista o que seas rubio o moreno, las puertas tienen que estar abiertas para todos según las capacidades de cada uno", ha concluido.

La ceremonia ha sido clausurada por el director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Enrique Giménez, quien ha agradecido a los trabajadores sociales y a las familias de personas con discapacidad por ser "quienes están haciendo realmente posible y de forma continuada el avance hacia la plena inclusión".

Giménez ha instado al colectivo de personas con discapacidad intelectual y autismo a seguir "siendo reivindicativos" en la demanda de sus derechos "para tratar de que entre todos seamos capaces de ofreceros esa igualdad que de una forma tan artística nos habéis demandado".