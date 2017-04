Fapar demanda la "necesidad urgente" de ejecutar las construcciones en el sur de Zaragoza tras el proceso de escolarización

Educación

El proceso de escolarización terminó ayer

Zaragoza.- La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de centros públicos de Aragón, Fapar, concluído el plazo para solicitar plaza escolar en los centros educativos de Aragón ha recordado la "necesidad urgente" de nuevas construcciones, que ya han sido planificadas en la oferta con aulas puente para los centros Parque Venecia, Valdespartera III, Valdespartera IV y Arcosur.

Desde la organización apuntan que la desigual distribución de la población escolar, especialmente en la ciudad de Zaragoza, hace más necesaria que nunca la planificación de la Administración. "Desde Fapar entendemos que dicha planificación tiene en la fijación de la ratio y en la oferta educativa de plazas, sus principales herramientas. Con respecto a la ratio se constata que hay que tender a bajarla más en todas las zonas, excepto en la zona 5. Con respecto a la oferta educativa nos reafirmamos en la necesidad de que no se renueven los conciertos anunciados y alguno más, que se ha constatado como innecesario en el proceso".

En este sentido, aseguran que es "urgente una racionalización de la oferta educativa", porque la bajada demográfica no puede seguir recayendo de manera exclusiva, como hasta la fecha, en los centros públicos. "Los derechos individuales no pueden estar por encima de los colectivos y la demanda social no es un derecho fundamental, por más que los centros concertados y sus familias lo reivindiquen", añaden.

Además, también han querido destacar que las familias aragonesas siguen apostando mayoritariamente por la red pública (63%), incrementándose en un punto con respecto al curso pasado en Aragón, si bien cabe destacar el incremento de solicitudes en centros públicos en Huesca, especialmente en la provincia (77%).

El plazo de solicitud ha concluido pero no el proceso, ya que en los centros con mayor demanda que oferta deben estudiarse las segundas opciones solicitadas y hacer los ajustes necesarios, dentro de la planificación a la que la Administración está obligada. Y para aquellas familias que no obtengan plaza en alguno de los centros solicitados, el proceso puede continuar a lo largo del verano.