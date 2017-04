Los afectados por el derrumbe de Alcañiz se reúnen con la dirección técnica y el Consistorio

Teruel

En el derrumbe existen dos tipos de escombros: tierra natural y restos de viviendas

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Alcañiz ha acogido este mediodía la primera toma de contacto entre los representantes de la plataforma de vecinos afectados, técnicos municipales y la dirección de obra, que está coordinada por la consultoría EID, una empresa consolidada y especializada en el tema. Los vecinos afectados por el deslizamiento de tierras del pasado martes 18 de abril han trasladado en este encuentro sus inquietudes a los técnicos.

Para ello, ayer se reunieron en asamblea y determinaron qué preguntas iban a hacer a los expertos y cuáles eran las cuestiones más importantes. Sus dudas han estado centradas en el porqué del desprendimiento, pero también en lo que consisten los trabajos que se están realizando y si se está actuando debidamente. Los afectados han incidido en que les gustaría recuperar sus pertenencias y enseres personales, que continúan en los escombros. En este sentido, los técnicos han afirmado que se trabajará para hacer todo lo posible, ya sea in situ, o en una planta de triaje. Con esta reunión, el Consistorio ha querido que la información entre la plataforma de afectados y la dirección técnica fuese directa para saber cuáles son los pasos que se van a seguir a continuación.

La próxima semana se volverán a paralizar los trabajos que se están llevando a cabo en el talud para que los afectados vuelvan a entrar de nuevo a sus viviendas a recoger más enseres, tal y como ocurrió este martes. De esta manera, se estipulará una fecha y unas horas en concreto para realizar estas entradas de manera coordinada y segura.

Los trabajos en el talud se están realizando en dos fases. Mientras que la primera de ellas es la estabilización del cabezo, la segunda se centra en la estabilización total. Es decir, se están realizando las actuaciones pertinentes para que no se produzcan desprendimientos de manera no controlada. Hasta ahora, se están realizando trabajos de desprendimiento de manera controlada para no producir más daños de los ya causados.

Asimismo, en el derrumbe existen dos tipos de escombros. Por un lado, hay tierra natural, que ya se ha proyectado para aprovecharla en otras zonas como relleno y, por el otro, los restos de las viviendas.

La dirección técnica prevé que la próxima semana pueda tener algún informe de las casas más afectadas donde se especificará si se puede acceder a ella o no, o si se puede recuperar o no, entre otras cuestiones. No obstante, no será hasta en un periodo de tiempo de medio o largo plazo cuando se reciban informes geotécnicos de la zona. Por el momento, se continúa investigando cuál ha sido la causa de este desprendimiento.

La máxima prioridad del Ayuntamiento en estos momentos es ayudar a los ciudadanos que se encuentran en esta situación. También se quiere remarcar que aunque la dirección de obra ya esté asumida por la empresa EID, los técnicos municipales siguen trabajando de manera coordinada con la dirección técnica para solventar este problema lo mejor posible. Desde el Consistorio, se está elaborando un informe para solicitar que se considere como zona catastrófica.