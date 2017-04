El Principal se llena de "mentiras" con una comedia que gira alrededor de la infidelidad de la pareja

Cultura

"La mentira" llega al Teatro Principal de Zaragoza este fin de semana con el objetivo de debatir sobre la sinceridad, de hablar de la pareja y, sobre todo, de hacer reír. Una comedia donde se cuestionarán los límites de la sinceridad, tomando como punto de partida una infidelidad que no se sabe si saldrá a la luz.

Los actores han coincidido en que no es una obra que pretende moralizar

Zaragoza.- ¿Si se callan ciertas cosas, se está mintiendo? Bajo esta premisa se construye "La Mentira", una comedia con Claudio Tolcachir a la dirección que subirá a las tablas del Teatro Principal la indecisión de si desvelar una infidelidad o no. "La trama plantea un debate sobre si contar lo que se ha descubierto o no", ha indicado el actor Carlos Hipólito, que da vida a Pablo.

Junto a Hipólito, Natalia Millán (Alicia), Armando del Río (Miguel) y Mapi Sagaseta (Laura) dan vida a los personajes de esta obra que no es sino un juego de mentiras y verdades que, con una perfecta maquinaria, dirige al público a un sorprendente final. "Alicia descubre al marido de su mejor amiga con otra mujer, y justo ese día quedan a cenar. Ella quiere contarlo pero su marido no le deja... ¿por qué?", ha resumido Hipólito la trama de la obra.

Del Río ha explicado que es una función en la que el público tiene más información que los propios personajes en ciertos momentos, sin embargo, en otros, es sorprendido por la propia historia. "Es una obra muy divertida en la que la atención no decae y pone en tensión al espectador", ha expresado Natalia Millán, quien ha añadido que, durante las funciones se llega a escuchar a los espectadores diciendo "¡No, no hagas eso, no!".

Los actores han coincidido en que no es una obra que pretende moralizar, sino que busca plantear una situación para desencadenar un debate posterior. "Si vas a verla con amigos, desata risas; si se va con la pareja, hay silencios incómodos", ha bromeado Millán. Por su parte, Hipólito ha querido dejar claro que esta comedia no viene dada por una sucesión de chistes fáciles, sino que son las propias situaciones las que provocan la risa. "Es un placer tanto interpretarla como verla. Es una diversión continua", ha añadido Del Río.

Asimismo, el elenco ha alabado a Claudio Tolcachir como uno de los mejores directores del panorama actual y han dicho sentirse satisfechos con el recorrido hasta la fecha. "El año pasado empezamos en Bilbao, hemos pasado cinco meses en Madrid y ahora estamos de gira y, por ahora, siempre estamos llenos", han indicado.

Las funciones tienen lugar este viernes y sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 18.30 horas.