El Brexit, incertidumbre y oportunidades para las empresas aragonesas

Economía

El director gerente del IAF, Ramón Tejedor, ha moderado la mesa redonda con Joaquín Almunia y Tim Hemmings

Zaragoza.- El futuro ha de ser bueno. Esta es la principal conclusión de la jornada celebrada este pasado miércoles en Zaragoza acerca de la situación de Europa con respecto al Brexit. Bajo el título "Un nuevo escenario para Europa", representantes políticos y empresariales mostraron su prudencia de cara a las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, aunque sin esconder las oportunidades que pueden llegar a las empresas exportadoras. "Las empresas que han salido fuera y están triunfando en el extranjero lo seguirán haciendo bien y se buscarán las maneras para que el impacto sea menor", declaró la directora en España de la asesoría legal Osborne & Clarke, Nuria Martín.

A lo largo del año 2016, las empresas aragonesas exportaron un total de 10.866 millones de euros, todo un récord de ventas en el extranjero. De esta cantidad, según anunció la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, el 8% de dichas exportaciones tenían como destino el Reino Unido; es decir, 870 millones de euros. "Pero bien es cierto que en los últimos años, este porcentaje ha ido disminuyendo, por lo que nos hace pensar que, si bien va a haber afecciones directas, no van a ser tan importantes conforme se van diversificando los mercados extranjeros", mantuvo la consejera. El principal sector es el del automóvil, con un 60% de las exportaciones, seguido de la agroalimentación.

La directora en España de Osborne & Clarke, Nuria Martín, tampoco dudó del "impacto va a tener" el Brexit

Para analizar el futuro de estas exportaciones, representantes políticos y empresariales se dieron cita en el Patio de la Infanta tras un periodo de reflexión tras el referéndum británico. "La jornada que celebramos se corresponde con una decisión que tomamos una vez conocidos los resultados del 23 de junio del 2016. El IAF se puso manos a la obra, pero lo importante era dejar un tiempo prudente para que la perspectiva temporal permitiera tener distintas aportaciones y visiones", explicó la consejera.

Con 550 millones de facturación y 2.000 empleados, Saica no ha cesado su actividad en los 10 meses que han transcurrido desde que los ingleses votaron a favor del Brexit. De hecho, "tras el referéndum, hemos realizando la compra de un grupo de embalaje flexible en Reino Unido, así que no estamos cerrados a seguir invirtiendo en ese país", manifestó el presidente de Saica, Ramón Alejandro. En total, esta empresa tiene cinco almacenes de papel recuperado, una fábrica de papel y diez onduladoras.

No obstante, la mayor parte del negocio de Saica en las islas británicas se queda en las islas. Con esta situación, su futuro dependerá de los mercados locales de sus clientes. "Lo que producimos lo vendemos a Reino Unido, por lo que nos afectará en la medida en que les afecte a nuestros consumidores de alimentación, bebidas, detergentes…", explicó Ramón Alejandro. Por tanto, "nos afectará en la medida que nos afecte a estos sectores porque son los principales consumidores de cajas de cartón de los productos que fabricamos allí", prosiguió.

El presidente de la mayor empresa familiar en Aragón mostró su "incertidumbre" ante el futuro del mercado británico, "porque nadie sabe en qué condiciones va a ser la salida, nadie sable las reglas de juego", comentó. Por el momento, "el único efecto que hemos tenido es la devaluación de la libra. Eso tiene unos impactos en nuestras cuentas porque consolidamos en euros y afecta a nuestros resultados", declaró. Sin embargo, no dejó abierta ninguna duda a que "el Reino Unido es una gran economía" y que "si hay oportunidades, las seguiremos viendo y analizando".

Las empresas inglesas fuera de Reino Unido

En el extremo opuesto de Saica se encuentra la asesoría legal Osborne & Clarke, de raíz inglesa y con sede en Zaragoza. Su directora en España, Nuria Martín, tampoco dudó qué "impacto va a tener". "Al romperse el mercado único y quedando fuera Reino Unido, se abrirá un escenario nuevo. En este momento empiezan las negociaciones y veremos el resultado de estas negociaciones porque hay mucho en juego. Se nos hace difícil valorarlo pero realmente habrá un escenario nuevo para ambas partes", manifestó.

El presidente de Saica, Ramón Alejandro, señaló que la multinacional no ha cesado su actividad desde que se votó a favor del Brexit

Al mismo tiempo que mantiene esa certeza, también se mostró contundente sobre el futuro. "Las empresas que lo han hecho bien en el extranjero seguirán con ese buen trabajo y analizarán las situaciones para que el impacto no sea tan grave. Tienen que hacer su ejercicio, asesorarse bien, pero no tenemos que tener sensación de pánico, sino de pensar y ver qué oportunidades podemos sacar de esto", defendió la directora.

Para que ese trabajo no quede en vano, Martín puso el ojo en "aprovechar las oportunidades que nos pueden surgir". "Habrá inversores extranjeros que su entrada para los que su punto de entrada era el Reino Unido y tendrán que plantearse otros puntos de llegada. Competiremos con nuestros socios europeos y tendremos que estar preparados para las ofertas y oportunidades que quieran venir", concluyó.

Europa, el futuro

Pese a la decisión tomada por los ciudadanos británicos de salir de la Unión Europea, uno de los máximos valedores del proyecto comunitario, el exvicepresidente del Gobierno de España y ex comisario europeo, Joaquín Almunia, defendió enérgicamente la viabilidad de la UE en el presente y en el futuro. "Los europeos no tenemos futuro si no trabajamos por una Europa fuerte, por una Europa que sepa resolver los problemas de quienes más sufren esta crisis y los problemas de una Europa con incertidumbre. Hay problemas serios, económicos, sociales, de seguridad, de tensiones… Pero es la mejor solución", manifestó.

Joaquín Almunia confesó que celebró la victoria de Macron en la primera vuelta de las elecciones francesas

Para ello, tal y como defendió Almunia, es un trabajo de los ciudadanos europeos seguir luchando por esa Europa robusta y resistente frente a los vientos que proceden de Europa o de algunas fuerzas políticas del viejo continente. "Hay que trabajar por una Europa con ilusión y sin dejarse llevar por la demagogia. Esa es la dirección y en España siempre nos ha ido bien cuando hemos trabajado en Europa y por Europa. Europa es el futuro", aseguró.

En este camino, el economista celebró el triunfo de Macron en las elecciones francesas. "El resultado fue fantástico. La candidata del partido de extrema derecha, que quiere abandonar la Unión Europea, perdió al quedar segunda y nadie que no sea ella misma la apoya en la segunda vuelta. No está nada decidido. Todavía hay muchos días por delante, pero creo que Macron va a ser el próximo presidente de Francia y eso va a ser bueno para Francia y para Europa", señaló.