El fiscal eleva de 18 a 23 años su petición de cárcel para el acusado por el asesinato de Ejea

Sucesos

Zaragoza.- Fiscalía sostiene que el acusado por el crimen de Ejea de los Caballeros en 1996, Pablo Miguel Canales, atacó a su víctima, Eduardo Montori, "a traición y sobre seguro" por lo que, además de apreciar ensañamiento, considera que hubo "alevosía". Por todo ello, el representante del Ministerio Público, José Luis Hedo, ha elevado este miércoles de 18 a 23 años su petición de cárcel para el procesado. Además, pide 80.000 euros de indemnización para sus herederos.

En la misma línea, el abogado de la familia de la víctima, Javier Notivoli, pide 20 años de prisión para Canales y entiende que la víctima "no pudo defenderse": "Dos o tres pequeños cortecitos frente a un degüello y 18 puñaladas, la mitad por delante y la mitad por detrás, todas dirigidas al corazón y pulmón. No tenían intención de hacer cosquillas, precisamente".

Por su parte, la defensa del acusado, ejercida por el abogado Javier Elía, ha pedido al jurado popular que juzga este caso un veredicto de no culpabilidad porque "no ha quedado acreditado" que su cliente, "que se quedó obsesionado con la muerte de un amigo" sea el autor del crimen. "No hay arma homicida, no hay testigos y no hay causa", ha resumido. Lamenta que la acusación se base en una huella que se asocia a Canales 20 años después del asesinato.

Tras escuchar los informes, el acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra y se ha dirigido al jurado para insistir en su inocencia, como ya hizo este martes. "Yo no he matado en mi vida a nadie, y mucho menos a Eduardo [Montori] que era amigo mío y en paz descanse", ha asegurado. Pablo Miguel Canales ha reconocido que en una ocasión, tras sufrir "un palizón" por parte de los agentes de la autoridad, estuvo a punto de culpabilizarse del crimen.

Ha vuelto a reconocer que ha amenazado a los agentes de la Policía Local de Ejea y de la Guardia Civil, pero ha aseverado que "jamás" cumpliría sus amenazas: "Sé dónde está la línea y no la he cruzado jamás. Y jamás he matado a ninguna persona, y menos a un amigo", ha concluido.

"Defensa mínima, ataque máximo"

En la segunda sesión del juicio también han declarado los médicos forenses María Dolores Ramón y Salvador Baena, que han dibujado al jurado la escena del crimen. Datan la muerte varios días antes del hallazgo del cuerpo (entre el 12 y 13 de septiembre de 1996). Eduardo Montori estaba ebrio, en su cama y ejerció una "defensa mínima" ante un ataque "máximo, sorpresivo y rápido" con lesiones en órganos vitales.

Su agresor le degolló y después le decapitó manualmente (la cabeza no se ha encontrado). Con un cuchillo de, al menos, 10 centímetros de longitud le asestó hasta 18 puñaladas, de las que 17 fueron a la caja torácica. No le rompió ninguna costilla, pero le alcanzó, en varias ocasiones, órganos vitales como el corazón y el pulmón izquierdo.

El agresor tenía "habilidad en el manejo de las armas blancas", ha señalado María Dolores Ramón, quien ha reconocido que el agresor causó más heridas de las que hubieran sido necesarias para causar la muerte lo que le produjo un dolor suplementario.

Un nuevo cotejo de una huella palmar ensangrentada en la pared de la escena del crimen ha sentado en el banquillo a Pablo Miguel Canales. El médico forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón Salvador Baena ha asegurado que se trata de una marca "de apoyo" con sangre "muy fresca" de la víctima, que no había llegado a coagularse.

Especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid, quienes realizaron el cotejo, no tienen "ninguna duda" de que esa huella es de Canales ya que coinciden "al menos" doce puntos, cuando el resultado se considera positivo con solo ocho. Desde el Instituto Armado han explicado que en 1996 "no se analizaban las huellas palmares" sino únicamente las digitales y que ha sido la evolución tecnológica la que ha permitido este avanza.

Practicada toda la prueba, el jurado popular tendrá que emitir ahora un veredicto.