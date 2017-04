Jorge Azcón: "Las patadas de ZeC al sentido común unen al resto de partidos"

Zaragoza

"Caótica". Así califica el portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, la gestión del gobierno de Pedro Santisteve. De ZeC, Azcón critica su "gran falta de capacidad de diálogo". Les reprocha, además, que "creen problemas donde antes no los había". El PP no considera que ZeC deba estar orgulloso del acuerdo de Capitalidad firmado con la DGA.

Zaragoza.- El portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, lleva desde febrero de 2016 liderando el grupo en Zaragoza. Afirma que su partido trabaja duro para conseguir un cambio en las próximas elecciones, de forma que la capital aragonesa rompa con 16 años de gobiernos de izquierdas.

Del actual ejecutivo de la ciudad, Zaragoza en Común, Azcón critica su "gran falta de capacidad de diálogo". Considera que ZeC es "incapaz" de ponerse de acuerdo incluso con partidos de su misma ideología. Y esto, unido a "las patadas al sentido común", hace que la oposición se haya unido en su contra en muchas ocasiones. Un reflejo que puede comprobarse en prácticamente todos los plenos municipales.

Haciendo un repaso por los últimos temas que han marcado la actualidad del Ayuntamiento, Azcón destaca que ZeC "no hace más que abrir frentes" y "crear problemas donde antes no había".

Pregunta.- ¿Cómo resumiría la gestión de ZeC en lo que va de mandato?

Respuesta.- La resumiría como bastante caótica. El mayor problema que tiene ZeC es que se ha dedicado mucho más a crearle problemas a la ciudad que a resolverlos. ZeC piensa más en sus cuestiones ideológicas que en resolver los problemas reales de Zaragoza

P.- ¿Y el papel de la oposición? ¿Cuál cree que es la causa de que en este mandato PSOE y PP coincidan en tantas ocasiones con sus votos en los plenos?

R.- Lo que ocurre, y es verdad que es muy poco común, es que este Gobierno se encarga de pegarle tantas patadas al sentido común, que hace que partidos tan distintos como PP, CHA, Cs o PSOE estemos en las mismas posiciones políticas. Eso no tiene que ver con que haya diferencias entre nosotros, tiene que ver con que al final, las patadas al sentido común de ZeC hace que el resto de formaciones políticas tengamos que unirnos.

P.- Una de las principales críticas de la oposición es que no se les está teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes…

R.- Uno de los principales problemas de este equipo de gobierno es que vino dando lecciones de democracia, de diálogo y de trabajo en consenso, pero la realidad es toda la contraria. Tiene una gran falta de capacidad de diálogo. ZeC no sólo es incapaz de ponerse de acuerdo con las formaciones que están más lejanas, sino que es incapaz de ponerse de acuerdo con formaciones que están en su mismo espectro ideológico.

P.- ¿Puede presumir ZeC de haber zanjado la Ley de Capitalidad y la cesión de la avenida de Cataluña, dos de los problemas históricos que ha arrastrado esta ciudad en los últimos años?

R.- De la Ley de Capitalidad seguro que no. Presumen, pero no deberían porque no es un buen acuerdo para la ciudad. ZeC ha tenido dos errores muy grandes. En primer lugar, ha renunciado a competencias que eran muy importantes para Zaragoza, que la ciudad debería ejercer y que no va a poder hacer por este acuerdo.

En segundo lugar, es un mal acuerdo económico, porque lo trascendental es cuánto dinero acompaña a la ley para que se presten servicios públicos con mayor calidad y la realidad es que el acuerdo que Santisteve firma con el Gobierno de Aragón es peor económicamente que el que se hubiera firmado con el Gobierno anterior.

Remunicipalización, Pontoneros y Ecociudad

Jorge Azcón cree que ZeC "en lugar de solucionar problemas, los crea"

P.- ¿Cómo valora el cauce que están tomando los procesos de remunicipalización que quiere encabezar ZeC?

R.- Ahora ya no es cómo se valora económicamente. Hay un paso más. Ahora hay que valorarlo jurídicamente. El problema es que es un juez el que ha determinado que lo que pretendía hacer ZeC era ilegal. Creemos que era un mal proyecto para la ciudad porque nos iba a costar más dinero para seguir prestando el mismo servicio. Además, va contra la ley y un informe del interventor ya lo avisaba.

P.- ¿Cree que el hecho de haber judicializado la remunicipalización del 010 puede perjudicar a las trabajadoras?

R.- Creo sinceramente que no. La opinión que ha defendido el PP sobre esta cuestión es que la paralización judicial debería llevar consigo la adjudicación del concurso público que estaba pendiente, lo cual otorgaría seguridad laboral a las trabajadoras.

P.- El PP ha rechazado el proyecto de Pontoneros, ¿cree que saldrá adelante ahora que cuenta con la abstención del PSOE?

R.- Creo que a este proyecto le queda un largo recorrido. Es un mal proyecto por dos razones. En primer lugar es que la parte más interesante, que es la de las ruinas, este gobierno las deja fuera y se queda con el edificio que se quiere construir. Dejar fuera la parte que cuesta dinero pero que es más interesante desde el punto de vista patrimonial y artístico es una mala idea.

Pero es que en segundo lugar, lo que se pretende hacer es una residencia de lujo, que va a costar más que un piso de protección oficial, pero que sin embargo va a tener 30 metros cada uno. Es una residencia de lujo para ver a quién meten ahí dentro.

P.- Comienza la comisión de investigación de Ecociudad. ¿Quién considera que tiene más responsabilidad en todos los desmanes de esta sociedad? ¿Hasta dónde quiere llegar?

R.- El principal responsable de lo que ha pasado evidentemente es el alcalde. Es él el que preside Ecociudad. En este caso, y una vez más, tenemos que acudir a ver qué es lo que se ha dicho en la Justicia. El alcalde personalmente decidió llevar al gerente de una sociedad municipal al fiscal, acusándole de haber cometido graves delitos. La realidad es que el fiscal ha sobreseído el asunto, libre de cargas. Es muy grave que el alcalde, sin pruebas, se vaya al fiscal en una caza de brujas contra un funcionario que ha sido leal al Ayuntamiento de Zaragoza y que cree el equipo de gobierno que no ha hecho lo que les interesaba.

Inmatriculaciones investigación, Oktoberfest y DGA

P.- Otro de los frentes que se acaba de abrir es con la Iglesia Católica, por las inmatriculaciones de La Seo y la iglesia de La Magdalena…

R.- Todo son frentes abiertos en el Ayuntamiento de Zaragoza. No hay una sola cuestión que no sea un incendio que ha creado este equipo de gobierno. Va a ser un batacazo jurídico. Tengo serias dudas de que al final acaben interponiendo demandas en los juzgados. De momento sólo se ha leído un informe de la Asesoría Jurídica municipal diciendo que no hay causa.

Es muy difícil de explicar a la gente que las iglesias en Zaragoza no son propiedad de la Iglesia Católica. Esto lo que pone sobre la mesa es el ánimo de este equipo de gobierno de confrontar, generar odio, crispación y confrontación con una parte de la sociedad. El recorrido jurídico de este tipo de decisiones jurídicamente no se sostiene.

Jorge Azcón critica la gestión de ZeC

P.- Los tres informes aportados hasta ahora a la investigación del accidente de la Oktoberfest coinciden en que la viga que cayó se soltó porque faltaban piezas en la estructura.

R.- Creo que el Ayuntamiento tiene un serio problema en esta cuestión. Un alto funcionario del Consistorio dijo que un técnico municipal hubiera tenido la obligación de supervisar esa carpa y no se supervisó. Ante esa declaración, se tendrían que cambiar los procedimientos por los que se conceden este tipo de carpas. Vamos a ver qué hace el Ayuntamiento porque a la luz de estas declaraciones, auguro problemas serios.

P.- ¿Cómo cree que la gestión del Gobierno de Aragón afecta o repercute en el mandato de Zaragoza en Común?

R.- De momento en lo que se ha materializado es en muy malas noticias para el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay que hablar de la liquidación de las obras del tranvía y del dinero que el Gobierno de Aragón nos debía. Unas cantidades en torno a los 40 millones de euros que ningún otro gobierno había gestionado. Ahora, el señor Gimeno, que fue consejero de Economía del Ayuntamiento y en estos momentos ocupa ese cargo en la DGA, dice cosas distintas. Nos encontramos con un Gobierno de Aragón que no quiere pagarle al Ayuntamiento lo que le debe.

Además, nos encontramos con que a la oposición nos han declarado ese informe confidencial. Por primera vez desde que se recuerda en el Ayuntamiento de Zaragoza, ahora hay papeles secretos y confidenciales a los que la oposición no podemos acceder. Así están las relaciones.

ZeC y PP

P.- ¿Cree que de seguir ZeC con esta línea política ve más cerca el cambio de Gobierno en las próximas elecciones? ¿Será con usted al frente?

R.- ZeC le está poniendo difíciles las cosas a la ciudad y a la ciudadanía. Hay un hilo conductor de todo y siempre que se habla del Ayuntamiento de Zaragoza y es el ansia de este equipo de gobierno por crear problemas donde no los había. Esto no es una cuestión de a quién beneficia políticamente, sino que es una cuestión de a quién perjudica día a día de la ciudad, que es a los zaragozanos.

P.- ¿Se ve como próximo alcalde de Zaragoza?

R.- Nosotros vamos a trabajar para que Zaragoza, que lleva catorce años en gobiernos de izquierdas, tenga un cambio. Son años donde se ha conseguido que la ciudad tenga la mayor deuda por habitante de España, que tenga la peor situación económica. Y eso tiene que ver con que la prestación de los servicios públicos sea mucho peor que en otras grandes ciudades. Queremos un proyecto distinto que cambie en las próximas elecciones.

P.- El PP estrena candidato en su Presidencia regional. ¿Cómo valora la etapa de Luisa Fernanda Rudi? ¿Cree que era necesario un cambio de aires?

R.- El cambio es evidente. Luisa Fernanda Rudi ha decidido no presentarse y el partido le agradeció en el congreso el trabajo de paz y tranquilidad de los últimos ocho años. La paz y la tranquilidad en los partidos políticos son muy importantes, porque eso significa que nos podemos dedicar a trabajar en las instituciones en lugar de ponernos a discutir. En esta época en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de ver qué está pasado en los distintos partidos políticos, vemos formaciones que tienen confrontaciones internas muy importantes que les hacen dedicar más tiempo a resolver los problemas de partido que a trabajar en las instituciones.

El PP de Aragón no está en esa situación. Por eso ha habido un congreso en el que se ha producido una renovación tranquila. Lo que queremos es seguir trabajando para resolver problemas.