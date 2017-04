ZeC rotulará unas 20 calles de Zaragoza en castellano y aragonés

Zaragoza

Zaragoza.- El Gobierno de Zaragoza ha aprobado rotular en castellano y aragonés una veintena de calles de la ciudad.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, ha señalado que el objetivo es la adecuación de la rotulación de las calles, avenidas o plazas a "la realidad histórica bilingüe".

Se trata de una propuesta remitida por la Asociación Cultural Nogara Religada. En este sentido, un total de dieciséis calles cuyos nombres responden a la geografía altoaragonesa, todas ellas ubicadas en la Margen Izquierda de Zaragoza, contarán con ambas denominaciones.

En concreto son calle Valle de Oza: Carrera da Val dOza; plaza Peña Montañesa: plaza da p Penya Montanyesa; calle Peña Oroel: carrera da Penya Uruel; avenida San Juan de la Peña: avenida de Sant Chuan da Penya.

Además, la plaza Pico de la Maladeta: plaza da Tuca da Maladeta; calle Sierra de Guara: carrera da Sarra de Guara; calle Valle de Gistaín: carrera da Val de Chistau; calle Valle de Broto: carrera da Val de Broto; calle Cañón de Añisclo: carrera da Val dAnyisclo; calle Valle del Roncal: Carrera da Val de Roncal; calle Almadieros del Roncal: carrera dos Navaters de Roncal; calle valle de Pineta: carrera da Val de Pineta.

Por otro lado, la calle Pantano de Yesa: carrera do Pantano de Yesa (Entibo de Yesa); calle Pantano de Sotonera: carrera do Pantano da Sotonera (Entivo da Sotonera); calle Monte Perdido: carrera do Mont Perdito y calle Valle de Arán: carrera da Val dArán

Sanciones

El Gobierno también ha acordado imponer a la empresa Dornier, adjudicataria del contrato de servicios de "Grúa, gestión del depósito municipal y señalización provisional en la vía pública" una penalidad por importe de 12.020,24 euros por haber cometido infracciones que tienen la consideración de graves, tal y como se establece en el Pliego que rige el contrato.

Se han tenido en cuenta los informes emitidos por la Policía Local que recogen infracciones tales como: "no disponer del número de vehículos ofertados para la prestación del servicio"; "deficiente cumplimiento de las órdenes o indicaciones que relativas al servicio requerido por Policía Local en el tiempo de respuesta establecido, tanto en grúas como en señalización"; "no poder realizar las prestaciones de retirada o de señalización por no disponer del personal suficiente para realizar todos y cada uno de los encargos u órdenes que se formulen".

En el caso de FCC Parques y Jardines, la sanción es de 3.000 euros motivada por no haber aportado la totalidad de los medios requeridos en las condiciones que resultan exigibles, en concreto por haberse acreditado que trece vehículos adscritos a la prestación del servicio exceden la antigüedad máxima de diez años establecida por el pliego que rige el contrato.