Láinez: "Como vayamos pensando en algo más arriba nos vendremos con la cara sonrojada"

Deportes

El técnico ha insistido a los suyos en que no se relajen

Zaragoza.- A estas alturas de temporada no cabe relajación y mucho menos teniendo en cuenta la situación que ha atravesado el Real Zaragoza y de la que no está libre todavía de peligro. Cierto es que son siete los puntos que separan a los de Láinez de la zona de descenso, pero también que el técnico se ha encargado durante la semana de cargar las pilas de los suyos y de hacerles ver que no igualar en intensidad en Mirandés supondrá salir de Anduva con una tremenda decepción en forma de derrota.

Es algo que César Láinez ha querido dejar muy muy claro: "Durante la semana le he dicho a los jugadores que como vayamos pensando en algo más arriba nos vamos a venir con la cara sonrojada y con la sensación de que nos hemos equivocado". Además, el técnico ha añadido que "sólo el equipo que va con el cuchillo entre los dientes, como en los últimos cuatro partidos, y sabiendo que el abismo está cerquita dará todo lo que ha dado".

Respecto al presunto once, lo cierto es que Láinez sólo alberga en principio una duda. Teniendo en cuenta que ha encontrado una plana titular que funciona, la incógnita se sitúa en el lateral derecho, sobre todo por el estilo de juego que implanta el Mirandés como local. En este sentido, ha afirmado que "por qué no puede aparecer Feltscher en el once", explicando que "dio muchísimo en la primera parte de Almería, hizo un buen partido y dio lo que buscábamos".

Porque los de Pablo Alfaro son un equipo especial en la Segunda División española. En este sentido, ha comentado que "buscan el juego directo por su forma de lanzar las faltas, de los saques de banda y hacen que el partido sea de ida y vuelta". Precisamente un estilo que no conviene en nada al Real Zaragoza, que se encuentra mucho más a gusto en un ritmo más lento y asegurándose la posesión del balón.

Entre otros nombres propios, Láinez se ha referido a Ángel Rodríguez y su renovación, valorando que le preocuparía "si no viera a Ángel marcar goles y tan comprometido con el grupo", incidiendo en que mientras el canario esté en el equipo va a ser su nueve y le dará "todo el apoyo para que siga marcando goles". De hecho, volverá a ser una semana más la principal amenaza blanquilla, intentando incrementar la cifra de 18 dianas que luce ahora en su casillero particular.

Por último, turno para Samaras. Preguntado por su falta de minutos, el entrenador ha recordado que "sólo dejan jugar con once jugadores y la Liga sólo permite hacer tres cambios", matizando no obstante que está "contentísimo" con su trabajo. Eso sí, ha dejado una pregunta en el aire: "¿A quién quito, a Lanzarote, a Pombo?", contestando él mismo que "cuando las cosas se hacen bien y los jugadores también, el que no lo hace le toca trabajar para mejorar lo que estaba".