Beamonte y Lambán se exigen mutuamente abandonar los insultos y las descalificaciones

Política

Imagen de la intervención del presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte

Zaragoza.- La sesión de control al Gobierno de este viernes ha comenzado con reproches y exigencias. Ha sido por una pregunta del PP formulada al presidente de la Comunidad, Javier Lambán, sobre “el respeto institucional que merecen las Cortes y los diputados”.

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, y Lambán han cruzado acusaciones, se han reprochado falta de respeto institucional y se han exigido mutuamente abandonar los insultos y descalificaciones. Eso sí, después de recordarse el uno al otro “varias perlas”.

Beamonte ha recordado que su grupo parlamentario ha recibido “joyas” como “disléxicos políticos de libro, simples, inyectores de veneno para dividir a la sociedad, deleales, inútiles o irresponsables”. Mientras que Lambán ha recordado al PP que le han dedicado calificativos como “sectario, radical, humillado, esquizofrénico político, bipolar, defraudador arrepentido, mentiroso o cobarde”.

Beamonte ha criticado también a Lambán porque “siempre busca culpables, la Iglesia, la Justicia, el PP, el gobierno anterior… Pero usted nunca tiene la culpa”. Además, ha reconocido que aunque no puede obligar a Lambán a dialogar o a llegar a consensos, sí que puede exigirle “que respete al Partido Popular”. "Esta actitud se debe a los servicios prestados que debe a Podemos para que apoyen sus presupuestos", ha sentenciado Beamonte.

Por su parte, las descalificaciones que utiliza el PP son para Lambán la fórmula que utilizan “para ocultar la flojedad de su sus argumentos y de su labor parlamentaria”. Además, el presidente ha asegurado recoger el guante del PP para “extremar la exquisitez en las formas”, pero les ha exigido que no sean ellos “los que inicien la retahíla de descalificaciones”.

“El respeto a una Cámara de un presidente –ha continuado Lambán- se refleja compareciendo cuando se le requiere y respetando sus mandatos. He comparecido 15 veces, siempre que se me ha requerido, cosa que no hacía la anterior presidenta, Luisa Fernanda Rudi, que además decía que los mandatos de las Cortes no eran imperativos para el Gobierno”.

“No sean ustedes los incitadores de la discordia. Dejen de instalarse en esa especie de rencor que les invade y que les incapacita para los pactos. Estén dispuestos a trabajar por Aragón y no por los intereses electorales”, ha concluido Lambán.