El desprendimiento de Alcañiz se produjo a causa de un antiguo vertedero

Teruel

Según un primer informe de los geólogos, el cerro Pui Pinos de Alcañiz no sufrió en la madrugada de este martes ningún desprendimiento, sino que lo que se deslizó fue un antiguo vertedero construido hace más de un siglo. Este hecho facilita las labores de los técnicos, ya que no será necesario estabilizar la montaña.

El hundimiento se produjo este martes a las 5.00 horas. Foto: Guardia Civil

Para evitar riesgos, el trabajo que se debe llevar a cabo es la limpieza del vertedero, formado por tierra y algunas piedras. Tal y como ha explicado este jueves el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso: “No hay que realizar una estabilización de la montaña sino un saneamiento del postizo”.

Se calcula que el vertedero pudo surgir hace más de un siglo. Cuando se construyeron los paseos del Parador existía una cantera y después, todo el material sobrante se vertió en el lugar más cercano creando el vertedero que ahora se ha deslizado.

Las máquinas siguen trabajando en el cerro desde el martes para estabilizar la zona y que los vecinos cuyas viviendas no resultaron afectadas puedan regresar a sus domicilios lo antes posible. Los 33 desalojados siguen durmiendo en un hotel y desde el Ayuntamiento se trabaja para alquilar pisos para los afectados que en un corto periodo de tiempo no puedan volver a sus viviendas.

Asimismo, este jueves ha puesto en marcha una oficina de atención a los afectados situada en el número 2 de la calle Mayor. Abre en horario de 9.30 a 13.30 horas, y está coordinado por el departamento de Acción Social.

Al mismo tiempo, este jueves Subdelegación del Gobierno Central en Teruel se ha reunido con los afectados para explicarles las ayudas del Ministerio de Interior a las que se pueden acoger. Según un Real Decreto que gestiona la dirección general de Protección Civil se ofertan ayudas a particulares para daños estructurales o deterioro de enseres, y a comunidades de propietarios.

Además, el Consistorio también puede pedir ayudas por los apoyos de urgencia que ha ofrecido a los vecinos. “También nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de Aragón. No tiene ningún decreto de ayudas pero se van a solicitar, aunque son discrecionales. Pueden otorgarlas o no y para un fin u otro”, ha comentado el primer edil alcañizano, quien ha apuntado que según lo que se apruebe también solicitarán ayudas a la Comarca del Bajo Aragón y otorgarán fondos municipales. “El Ayuntamiento, en la medida de lo posible, intentará ayudar en la reconstrucción de las viviendas o sufragando gastos”, ha concluido Gracia Suso.