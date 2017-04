Edu García: "Ojalá Ángel pueda estar aquí muchos años"

Deportes

Decía César Láinez que el Real Zaragoza tiene una mina de oro con Ángel Rodríguez, algo que en la plantilla apoyan. Al menos Edu García, quien ha mostrado su deseo de que el canario pueda estar muchos años comandando el ataque del conjunto aragonés. El canterano ha perdido protagonismo con Láinez, pero antepone el interés colectivo.

El canterano ha admitido que le gustaría contar con más minutos

Zaragoza.- La temporada que está realizando Ángel Rodríguez no está pasando desapercibida para nadie. Mucho menos para su entrenador y compañeros, que no dudan en regalarle elogios públicamente en agradecimiento al rendimiento del futbolista, más allá de las 18 dianas que ha sellado a estas alturas de campaña. Láinez lo calificaba de "mina de oro", pero este jueves ha sido Edu García el que se ha sumado a la lista de alabanzas.

Al respecto, el canterano ha explicado que no sabe "qué sería del Real Zaragoza sin Ángel, pero sí se perdería un gran jugador", añadiendo que "es el mejor delantero de la categoría, es completísimo y se maneja genial en muchas facetas del juego". Por ello, no ha dudado en resaltar que "aporta muchísimo y ojalá pueda estar aquí por muchos años". De momento, finaliza contrato el próximo 30 de junio y su renovación está pendiente.

También ha tenido palabras Edu García sobre Jorge Pombo. El zaragozano ha aseverado que está "encantado de compartir vestuario con gente que sube del filial" y que ha estado en su misma situación, asegurando que es una "bendita competencia". Además, ha admitido que "va a venir genial, no sólo esta temporada sino en los siguientes años demostrando su valía".

Lo cierto es que la llegada de Láinez, y el ascenso de Pombo en cuanto a relevancia en la plantilla del primer equipo, han minimizado los minutos de Edu García. El centrocampista ha reconocido que no está teniendo "todos los minutos" que le gustaría, pero también que "el equipo va bien, sacando puntos" y está "contento por eso", anteponiendo el bienestar colectivo al particular.

Tras cuatro encuentros sin conocer la derrota, la plantilla se medirá este domingo al Mirandés con la intención de prolongar la racha y olvidarse ya de los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Edu García no cree que en el vestuario haya habido "miedo", pero sí "un poco de preocupación por sacar la situación adelante", sobre todo cuando la zona de descenso se acercaba peligrosamente.