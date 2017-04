Sergi García transmite ambición

Deportes

García ha subrayado la trascendencia de la victoria ante Juventut. Foto: Basket Zaragoza

Zaragoza.- El base de Tecnyconta Zaragoza, Sergi García, se ha mostrado claro ante la ambición del conjunto rojillo. Satisfecho por la victoria del domingo ante Divina Seguros Joventut, el internacional en categorías inferiores espera aprovechar el parón para cargar pilas y llegar a tope al último mes de competición.

Tras recuperarse de un final agónico el pasado domingo, el director de juego ha subrayado la trascendencia del choque. "Es muy importante para nosotros, nuestra confianza y el cómo afrontar los últimos partidos de liga", argumenta contento por el triunfo ante la Penya. "Sufrimos mucho, no sacamos el average pero sabíamos que iba a ser un partido muy duro y estamos contentos porque es un paso más muy importante", valora tras la importante victoria en el Príncipe Felipe.

Sin embargo, la lucha continúa. "Estamos tranquilos", ha asegurado el joven base. "Sabemos que todo el mundo puede ganar a cualquiera, pero lo importante es que dependemos de nosotros. No tenemos que mirar atrás sino a nuestros partidos", por lo que no quiere hacer números. "No sé cuántas victorias harán falta, solo que vamos a ir a ganar todos los partidos", apostilla.

Sea como fuere, el conjunto aragonés gozará de la jornada de descanso este fin de semana: "Ya pasó en la primera vuelta y le ha tocado hacerlo a todos los equipos", asume el 10 rojillo sobre el forzoso parón. "A lo mejor va bien porque estamos más descansados… No sé cómo puede afectar, pero sí que iremos con todas las fuerzas y las ganas para ganar en Murcia como sea", subraya motivado.

Por último, el balear analiza el impacto de Marcos Knight: "Venía de otra liga muy diferente y se está adaptando bien", arranca. "Tanto el club como los compañeros hemos intentado que esté perfectamente centrado e integrado en la dinámica del equipo", ha destacado sobre la aclimatación del estadounidense. "Esta semana de descanso irá bien para que pueda jugar mejor los próximos encuentros", concluye.

Este fin de semana, el Tecnyconta Zaragoza descansará para dar paso a cuatro jornadas de infarto en busca de la salvación. La primera cita, de altura ante el Real Madrid.