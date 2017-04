El Ayuntamiento de Teruel ordena el derribo de una vivienda ilegal

Teruel

La Junta de Gobierno Local del Consistorio ha aprobado la orden de derribo

Zaragoza.- El Ayuntamiento de Teruel ha ordenado esta mañana el derribo de una casa ilegal del municipio. La Junta de Gobierno Local ha tomado esta determinación como consecuencia de “una sentencia firme que no ha cumplido el particular afectado” y “el juzgado se dirigió al Ayuntamiento para que actuáramos de manera subsidiaria”, ha explicado la alcaldesa Emma Buj, por lo que “no está en nuestra mano y debemos cumplirlo”.

La edil también ha querido aclarar que se ha tomado esta determinación al tratarse “de una sentencia firme” la que recae sobre este asunto, después de que los vecinos lo llevaran a los tribunales. Por este motivo, “esta caso no es igual al resto de edificaciones en Teruel, ya que otras sentencias están recurridas y hasta que no sea firme no se va a llevar a cabo derribo alguno”.

Por último, Buj ha querido advertir “a aquellos que tengan en mente hacerse una casa ilegal, que no la empiecen porque el Ayuntamiento tarde o temprano va a derribarla”. De hecho, la postura del Ejecutivo municipal es que “se haga lo antes posible, para que las familias no hayan hecho mucho gasto y sea menos doloroso”.