El PP critica que ZeC sólo conteste el 7% de las preguntas ciudadanas presentadas en el programa Ayuntamiento Responde

Zaragoza

Cavero ha insistido en que el programa "no funciona"

Zaragoza.- Desde que diera sus primeros pasos en octubre de 2015, el programa Ayuntamiento Responde sólo ha dado respuesta al catorce de las más de 200 consultas planteadas por la ciudadanía en la web municipal. Son las cifras que ha dado a conocer el Partido Popular. Su concejal Patricia Cavero ha criticado que el proyecto "no funciona" y ha solicitado su reformulación.

El programa Ayuntamiento Responde surgió como una herramienta de participación digital donde la ciudadanía presenta una pregunta al equipo de gobierno, y si consigue el respaldo de 350 ciudadanos, se procede a su debate y el responsable municipal correspondiente contesta a través de un vídeo en el plazo máximo de un mes.

De las 200 preguntas planteadas desde que se creó, sólo se ha contestado el 7%. El 9% de ellas sigue en debate, el 36% ha sido derivado al servicio de Quejas y Sugerencias y el 51% ha sido descartado, de manera que no se responderán, ha explicado la concejal popular, quien ha calificado este programa como "un plataforma más de propaganda de ZeC".

Cavero ha insistido en que el programa "no funciona" porque los ciudadanos, tal y como ha manifestado, "no lo utilizan y no confían", algo que la edil achaca "a su complejidad, lentitud y la falta de respuesta". Si en un principio formulaban preguntas "hoy ya no lo hacen". Y es que en lo que va de 2017, sólo se han formulado trece preguntas. De las que tres han sido derivadas, ocho siguen en debate y sólo dos han recibido respuesta.

Pero además, Cavero se ha mostrado sorprendida por estas dos preguntas contestadas. Una de ellas se presentó el 9 de febrero y preguntaba por la participación en el Plan de Movilidad y "recibió cinco apoyos y se contestó a los quince días de su formulación". La segunda respuesta de este año fue el pasado 20 de marzo y preguntaba por la creación de la Unidad de inspección de las contratas municipales. "Recibió dos apoyos, y después de quince días el consejero Alberto Cubero nos regala un nuevo vídeo", ha destacado Cavero.

Ante estos datos, Cavero considera que la gente "se ha dado cuenta que el proyecto no funciona". El PP ha comparado esta herramienta con otros servicios que ofrece la web municipal, como el servicio de Quejas y Sugerencias, donde se han formulado más de 7.400 en lo que va de año, se han respondido 5.249, y sólo queda pendiente el 29%. "Las conclusiones son muy claras, cuando los proyectos funcionan la gente los utiliza el Ayuntamiento Responde no funciona porque ZeC sólo responde a lo que políticamente le interesa", ha sentenciado la edil del PP.

Con todo ello, el PP preguntará a la consejera municipal responsable de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, en la Comisión del ramo que se celebrará este jueves. Cavero se ha mostrado dispuesta a trabajar de manera conjunta para "mejorar el programa y reformularlo". "Le tenderemos la mano para que el proyecto sea un verdadero instrumento de participación ciudadana", ha concluido la concejal popular.