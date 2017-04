Condenado a dos años de cárcel un repartidor que abusó de una joven con una minusvalía del 34%

Sucesos

El acusado fue juzgado a puerta cerrada el pasado 4 de abril

Zaragoza.- Óscar Eduardo H. C., de 23 años y natural de Ecuador, ha sido condenado a dos años de prisión por abusar de una joven con una minusvalía reconocida del 34% cuando fue a entregarle un paquete a su domicilio de la capital aragonesa. Hechos que ocurrieron el 18 de noviembre de 2014. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza también le prohíbe comunicarse y acercarse a ella a menos de 200 metros durante cinco años.

Los magistrados han considerado la atenuante de reparación del daño ya que el acusado, defendido por el abogado José Cabrejas, consignó en el juzgado 4.000 euros en concepto de indemnización que ahora se entregarán a la víctima. La sentencia señala además que no puede apreciarse la agravante por el hecho de que la víctima sea especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o discapacidad en cuanto a que Óscar Eduardo H. C. "no conocía la minusvalía de la denunciante" y esta "no era apreciable a simple vista y menos en un corto espacio de tiempo". La joven, asistida por el letrado José Manuel Marraco, presentaba asimismo unas "buenas capacidades verbales" que "pueden ocultar a un observador no experto algunas deficiencias cognitivas", añade.

El tribunal provincial entiende que el acusado realizó actos "contra la libertad sexual de la victima, sin utilizar en ningún momento violencia o intimidación" y que la joven, que entonces tenía 29 años, "no prestó un verdadero consentimiento". Así, los magistrados ven probado que, una vez le entregó el paquete, Óscar Eduardo H. C. entabló conversación con la víctima y flirteó "suavemente" con ella llegando a entrar en la casa. Le dio un beso en el cuello y comenzó a tocarle los pechos.

Ya en el salón de la vivienda, la víctima "accedió a apoyarse en el brazo del sofá" después que el acusado le bajara las bragas. Óscar Eduardo H. C. intentó penetrarla analmente mientras la joven le pedía que parara y se fuera. El acusado le pidió que le diera un beso en el pene a lo que ella accedió para que se marchara. Óscar Eduardo H. C. salió de la vivienda, "no sin antes decirle a la víctima que lo ocurrido era un secreto, que lo guardara", reza la sentencia.

La víctima llamó a su madre muy nerviosa, pero como no estaba en Zaragoza esta avisó a su cuñada quien acudió al domicilio y llevó a la joven a presentar una denuncia ante la Policía. Al ser examinada en el hospital, presentaba una pequeña erosión en la zona rectal y una marca en el cuello muy reciente, compatible con un "chupetón". En el pliegue interno del glúteo se observó ADN del acusado.

Los magistrados consideran que la declaración de la víctima es "coherente" y señalan que su capacidad de respuesta "está limitada, aunque no anulada, ante una situación compleja como la enjuiciada". Respecto a la versión del acusado, entiende la sala que "no viene corroborada por dato alguno" ya que tanto los médicos forenses como las psicólogas estimaron que "la actuación sexualmente activa de la víctima no era verosímil".

Óscar Eduardo H. C. "no da una explicación razonable" sobre la presencia del chupetón en el cuello de la denunciante, "que obviamente no se lo pudo producir ella misma", así como sobre la pequeña lesión que tenía en la parte externa del ano, entiende la Audiencia de Zaragoza. Destaca así la conducta "sexualmente activa" del acusado, que este negó en todo momento.