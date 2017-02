Una herramienta aragonesa permite detectar el riesgo de un trabajador de sufrir un accidente laboral

Sociedad

La herramienta permite valorar si un trabajador está en plenitud de sus facultades

Zaragoza.- En casi un 50% de los accidentes laborales interviene un error humano. Una nueva herramienta (Linze System), con sello aragonés, trata de evitar esta realidad. ¿Cómo? Evaluando las aptitudes psicofísicas de un empleado antes de incorporarse a su puesto de trabajo.

Linze System es el resultado de un proyecto de investigación liderado por el jefe del Servicio de Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), Juan Antonio Cobo, y en el que han participado investigadores de Premap y del grupo de investigación Idergo de la Universidad de Zaragoza. En este nuevo software se han invertido casi un millón de euros en cuatro años.

Un estudio reveló que el 46% de los propios operarios señalaba las distracciones y los despistes como causas de los accidentes laborales. Un dato que han tenido en cuenta a la hora de diseñar esta herramienta, que "no pretender asustar al trabajador", ha explicado Cobo, quien ha destacado la "vulgaridad" (normalidad) del sistema bajo el que subyace una idea "simple y sencilla". "Se trata de poder decir: hoy, en este momento, no te subas a un autobús con 50 personas porque tienes mucho más riesgo de sufrir un accidente, aunque no significa que lo vayas a tener", ha subrayado Cobo. No se trata de un sistema de vigilancia de salud sino de detectar si un determinado trabajador tiene o no más riesgos de cometer errores que puedan desencadenar un siniestro.

El sistema se compone de una Tablet, unos cascos y un pulsador que el trabajador tiene que presionar en respuesta a las indicaciones que recibe. La prueba se desarrolla en once minutos y está pensada para trabajadores que estén expuestos a un riesgo laboral "grave o mortal", ha precisado Cobo.

"Lo que planteamos es un sistema que de manera rápida, eficaz y objetiva valore la capacidad de una persona de desarrollar una actividad con riesgo elevado para sí misma u otras personas", ha comentado el gerente de Premap en Aragón, La Rioja y Soria, José Carlos Alquézar.

Linze System ha sido testada en trabajadores de Premap y entre empleados y voluntarios de General Motors. ArcelorMittal, ubicada en Pedrola, realizará una prueba piloto a partir del lunes. Es una herramienta "100% proactiva porque nos va a dar información de nuestros trabajadores antes de (incorporarse al trabajo)", ha apuntado el director de la planta, Tomás Ramos.

Si un trabajador da "insuficiente", el protocolo determina que debe realizarse la prueba pasado un tiempo. "Si persiste el fallo lo que tendríamos que hacer es darle un trabajo alternativo que no fuera de alto riesgo", ha añadido Ramos.

A la presentación del proyecto, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, ha asistido la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, y la directora general de Trabajo, Soledad de la Puente, quien ha aprovechado para destacar la "importancia" que tiene la prevención de riesgos laborales tanto para la UZ como para la DGA. También ha agradecido la colaboración de CCOO y UGT y ha animado a los trabajadores a "apoyar estos proyectos" y a verlos "como una ayuda para desarrollar bien su trabajo".