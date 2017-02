El mejor Xumetra no encuentra el gol

Deportes

El rendimiento actual de Jordi Xumetra es probablemente el mejor desde que viste la camiseta del Real Zaragoza. Eso sí, el catalán suma cero tantos en Liga, cifra que no corresponde con la posición del campo que ocupa. Reconoce que sigue teniendo molestias en el tobillo, aunque no le estén impidiendo participar con el grupo.

El catalán suma cero tantos en Liga

Zaragoza.- Xumetra comenzó la temporada siendo titular indiscutible para Luis Milla. Hasta que unas inoportunas molestias en el tobillo fueron lastrando su rendimiento, derivando en una lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego varias semanas. Eso sí, el catalán cuenta con la plena confianza de su técnico, Raúl Agné, quien está consiguiendo recuperar la mejor versión del extremo. Aunque con peros.

Ese gran pero que está teniendo Xumetra no es otro que la falta de acierto de cara a puerta. Para un futbolista eminentemente ofensivo como él, llevar cero tantos a estas alturas de temporada no es un registro aceptable para un futbolista del Real Zaragoza. El jugador lo sabe, aunque asegura que no es su principal preocupación, admitiendo no obstante de que "ya es hora" de estrenarse con la camiseta blanquilla.

El ex del Levante, que ha llevado a cabo un entrenamiento individualizado al margen del grupo junto a Bedia y José Enrique, ha asegurado sentirse "bien, con confianza" y que a pesar de que sigue contando "con algunas pequeñas molestias en el tobillo" que le impiden estar al 100%, no le limitan "en ningún giro o golpeo".

Precisamente ante los granotas, el equipo acusó una preocupante falta de acierto de cara a la puerta contraria. Xumetra ha recordado que "hay que sumar todos en esta faceta" porque "el gol no es cosa de los delanteros, sino de todos".

Para esa faceta se espera con ansia a Samaras, ya con el grupo este jueves, de quien su compañero ha aseverado que "ya está hablando un poco el español y es un chaval que, aunque haya estado donde ha estado y jugado lo que ha jugado, se le ve humilde, con ganas de integrarse en el grupo lo más rápido posible y con ganas de aportar".

El domingo se visita al Alcorcón, rival que continúa un camino progresivo positivo tras un inicio de temporada complicado. Al respecto, el extremo ha explicado que "la Copa anímicamente les ha dado mucha confianza y será un partido difícil", apelando no obstante a acudir a tierras madrileñas con "la misma idea que a Huesca", que tan bien funcionó.