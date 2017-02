Echenique decidirá su futuro en Podemos "dentro de unos cuantos meses" y avanza que no acumulará cargos

Política

Pablo Echenique ha asegurado a través de las redes sociales que no va a "abandonar" Aragón "pasado mañana cuando despunte el alba". Ha incidido en que será "dentro de unos cuantos meses", cuando las cosas "estén claras a todos los niveles", cuando tome una decisión sobre su futuro en Podemos. Ha avanzado que no acumulará cargos.

Echenique lo ha anunciado a través de sus redes sociales

Zaragoza.- Pablo Echenique ha asegurado que no va a "abandonar" Aragón "pasado mañana cuando despunte el alba". Lo ha querido dejar claro en las redes sociales después de los resultados del pasado fin de semana en Vistalegre, donde se alzó con el segundo puesto en la nueva Ejecutiva, solo por detrás de Pablo Iglesias.

"Leemos en los últimos días largos tratados de reputados podemólogos o declaraciones anónimas de fuentes y entornos sobre si voy o no voy a abandonar Aragón. Por ahorrar tiempo al personal y tranquilizar a todo el mundo, dejadme que clarifique este apasionante debate: La respuesta es no", ha sentenciado.

El secretario general de Podemos en Aragón ha incidido en que "dentro de unos meses, cuando las cosas estén claras a todos los niveles", no tendrá "ningún problema" en tomar una decisión "coherente" con sus principios y con lo votado el pasado domingo. Entre sus principios, Echenique ya ha avanzado que se incluye la no acumulación de cargos.

"Por supuesto y como he hecho siempre, lo haré hablando con todo el mundo en Aragón para que no sea una decisión personal sino colectiva", ha aseverado.

Echenique ha recordado que aún no se ha constituido el Consejo Ciudadano Estatal y que "aún no tenemos, por no tener, ni designada una Ejecutiva". "Primero hay que hacer esto. Después hay que poner en marcha los nuevos equipos y después hay que redactar un reglamento que detalle los procedimientos y los plazos para concretar el régimen de incompatibilidades aprobado por inscritos", ha añadido.

"Evidentemente, el reglamento (cuando exista) será razonable y no añadirá tensión y prisa a los niveles autonómicos de la organización. ¡Ya hemos corrido demasiado en Podemos!", ha puntualizado.

Para finalizar, también ha querido remarcar que en Aragón, están trabajando "a destajo" en los presupuestos: "Sería muy irresponsable dedicarse a lo interno, y yo, desde luego, no lo voy a hacer; cuando nos estamos jugando colegios, hospitales, una ley de dependencia más digna o el fin de la pobreza energética".