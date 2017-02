Un total de 256 niños con necesidades especiales se escolarizarán por primera vez el próximo curso

Educación

Cada centro debería tener la capacidad de asumir un 30% de alumnos con necesidades además...

Zaragoza.- Con el proceso de escolarización a la vuelta de la esquina, el Departamento de Educación ha dado a conocer que un total de 256 niños con necesidades especiales, (físicas, mentales, sensoriales y sociales), comenzarán sus estudios en primero de Infantil el próximo curso. Una cifra que se ha incrementado en un 58% respecto a la del año pasado, y que responde, según ha explicado la consejera del ramo, Mayte Pérez, al diagnóstico precoz realizado por los equipos de atención temprana del IASS. Por provincias, la consejera ha informado que hay 175 menores en esta situación en Zaragoza, 38 en Huesca y 40 en Teruel.

Así lo ha confirmado Pérez en la Comisión de Educación que se ha celebrado este martes en la Aljafería, en la que la consejera tenía que informar sobre el cumplimiento de la sentencia del TSJA sobre el reparto de alumnos con necesidades entre los centros. En este sentido, Pérez ha señalado que en julio de 2015 decidieron no interponer un recurso a la sentencia al entender "que la realidad imperaba sobre los intereses partidistidas de unos u otros", y ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer".

La consejera ha recordado que la sentencia anulaba la convocatoria de plazas para este tipo de alumnos de los años 2011 al 2013, al no haber fijado el anterior Ejecutivo un número concreto de alumnos con necesidades por centro. Desde el Departamento han asegurado querer corregir esta problemática que dicen "afecta a todos", y han fijado este porcentaje mínimo haciendo caso de la propuesta transmitida por el Justicia de Aragón: un 30%. Igualmente ha afirmado que el nuevo decreto de escolarización ya no contempla la omisión que motivó la sentencia del TSJA y que se han tomado medidas como la reducción de ratios en centros con gran incidencia de alumnado con necesidades educativas especiales y tres de ellos ya no han asumido más niños en esta situación por esta razón.

Esto significa que cada centro debería tener la capacidad de asumir este porcentaje de alumnos con necesidades, "favoreciendo la equidad y evitando la formación de guetos". Para lograrlo, ha destacado el trabajo que se ha realizado en colaboración con algunos ayuntamientos, como el de Huesca, "con la intención de ser lo más eficaces posibles". Unos convenios que buscan evitar que existan centros que tengan un 2% de este alumnado en sus aulas, y otros superen el 30%. El objetivo es que el trabajo conjunto entre administraciones y familias repercuta en el beneficio del alumno, ofreciéndoles a los padres los centros en los que mejor pueden ser atendidos sus hijos.

Por su parte, la diputada del PAR María Herrero ha considerado que "este asunto tiene mucho más calado que cumplir o no cumplir esta sentencia". "En estas cuestiones se plasma la visión y el modelo de la educación que se quiere tener", ha añadido. Para ella, "nos quedamos en la superficie en algunas soluciones a problemas". "Tenemos que profundizar más para un modelo de sociedad que deberíamos compartir. Aquí no tiene que ver la titularidad de los centros. ¿Dónde queda la igualdad si los clasificamos en función de sus necesidades?", se ha preguntado esta parlamentaria al final de su intervención.