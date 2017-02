Herido grave un motorista de 29 años tras chocar con un turismo en la avenida Cataluña

Sucesos

Un motorista de 29 años ha resultado herido grave tras colisionar con un turismo en la avenida de Cataluña después de que uno de los dos vehículos no respetara un semáforo. Las circunstancias del accidente, que ha tenido lugar este sábado a las 16.10 horas, están siendo investigadas.

El accidente ha tenido lugar en la intersección de la avenida de Cataluña con la avenida del Puente del Pilar

Zaragoza.- Un motorista de 29 años y que responde a las iniciales J. C. A. C. ha resultado herido grave tras colisionar con un turismo en la avenida de Cataluña. El accidente ha tenido lugar en la intersección con la avenida Puente del Pilar, después de que uno de los dos vehículos no respetara un semáforo y se internara en la confluencia de ambas vías.

Como consecuencia de la colisión también ha resultado herido leve el ocupante de la motocicleta, R. M. B., de 28 años; mientras que el conductor del turismo, D. A. B., de 22 años, ha resultado ileso.

Los hechos han tenido lugar a la 16.10 horas de este sábado, y se están investigando las causas del suceso. El conductor del turismo ha arrojado un resultado negativo en la prueba de etilometría.