Agné: "Sé que es una jugada determinante"

Deportes

El técnico del Real Zaragoza, Raúl Agné, no quiso entrar a valorar el error cometido por Xabi Irureta que terminó costando el partido al conjunto aragonés. Eso sí, reconocía que se trató de una jugada determinante y que el portero ha cometido fallos durante la temporada. La afición, a pesar del resultado, despidió a los suyos con ovación.

El técnico no quería hacer sangre con la actuación de Irureta

Zaragoza.- El Real Zaragoza está pagando muy caros, quizás demasiado, sus fallos en cada encuentro. El conjunto aragonés cuajaba ante el Levante su mejor partido de la temporada, pero volvía a caer víctima de sus fallos. En esta ocasión con un reincidente en estas lides como Xabi Irureta, a quien se le escapaba un esférico que no conllevaba ningún tipo de peligro y servía en bandeja al Levante la oportunidad de vencer y continuar su imparable camino a Primera División.

El vasco fue duramente abucheado en el Estadio Municipal de La Romareda, combinados eso sí los pitos con aficionados que aplaudían tratando de levantar el ánimo al cancerbero. Pero no es en la grada precisamente donde el de Berriatúa ha contado hasta el momento con su mayor apoyo, sino en el banquillo. Raúl Agné, quien en su momento le señaló como titular "salvo que se rompa una pierna", no quería hacer leña del árbol caído minutos después de la derrota.

Sí admitía que "una jugada desgraciada, contra el peor rival, no ha permitido conseguir nada", apelando en repetidas ocasiones a que no era el momento de señalar a nadie. También entre líneas mantuvo cierto malestar con la actuación de Irureta, más cerca que nunca de salir del once: "Sé que es una jugada determinante", explicaba, añadiendo que todos habían visto lo que había sucedido y cómo les "había lastrado".

Además, Agné recordaba que no sólo Irureta había errado, sino que también Ángel o Dongou habían contado con oportunidades para no marcharse de vacío en su cuenta particular. "Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, todos hemos visto lo sucedido y ya está", concluía. Tampoco quería dejar al margen la actuación arbitral, recordando el tanto mal anulado a Rolf Feltscher.

Respecto a su situación personal, Agné recordaba que "si el equipo va a más es porque el entrenador tiene fuerzas para ir a más", añadiendo no obstante que "el entrenador puede dar más siempre, como todos". Lo cierto es que el Real Zaragoza ve frenada su progresión y, tras esta nueva derrota en La Romareda, está obligado de nuevo a sumar los tres puntos en juego el próximo fin de semana ante el Alcorcón.