Cinco populares aragoneses, en el equipo de Rajoy

Política

Desde el pasado mes de noviembre, Bermúdez de Castro es secretario de Estado de Administraciones Territoriales. Foto de archivo

Madrid- Mariano Rajoy ha vuelto a ser elegido presidente del Partido Popular en el 18º Congreso Nacional del partido que se ha celebrado este sábado en la Caja Mágica de Madrid. Pocos cambios en su equipo, porque al presidente no le gustan las sorpresas. Por lo que respecta al PP de Aragón, cinco miembros ocupan cargos en el Comité Ejecutivo y en la Junta directiva del partido.

Así, la presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, repiten como vocales en el Comité Ejecutivo. En el caso de Rudi lo hace por su condición del líder popular regional.

Al equipo de dirección entra un nuevo popular aragonés: Ramón Moreno, será el representante del PP en el exterior. "Ya colaboraba en Génova sin ser miembro del Comité Ejecutivo y ahora lo que ha hecho es subir un escalón", ha apuntado Luisa Fernanda Rudi. Por otro lado, Sara Cobos y Miguel Ángel Lafuente repite como vocales en la Junta Directiva.

La presidenta del PP aragonés se ha mostrado satisfecha con los nombramientos. "Lo valoro positivamente, no puede ser de otra manera", ha apuntado. Así, ha añadido "ha sido mérito de cada uno de ellos y estoy satisfecha por ello".

El equipo de Rajoy

No ha habido sorpresas en el nombramiento del equipo directivo del presidente del Partido Popular. Así, María Dolores de Cospedal repite como secretaria general del partido, que compaginará con su cargo en el Gobierno de ministra de Defensa. Una duplicidad que se debatió el viernes en el Congreso y que se permitió por 25 votos de diferencia.

No obstante, el presidente le ha querido dar un poco de tranquilidad y ha creado la figura de coordinador general y responsable Electora y Organización que ocupará Fernando Martínez-Maillo. "Es un candidatura de continuidad, sobre todo en los primeros cargos", apunta la presidenta popular aragonesa. "La creación de la figura de coordinador era algo cantado, aunque nadie quería decirlo porque era decisión personal del presidente", ha añadido Rudi.

El vicesecretario de Política Social es Javier Maroto; Javier Arenas es el vicesecretario del Área Autonómica y Local; Pablo Casado repite como vicesecretario de Comunicación; la vicesecretaria de Estudios y Programa es Andrea Levy Soler y el coordinador de Organización es Juan Carlos Vera Pro.

Rajoy ha dejado claro que es un equipo de continuidad y ha señalado delante del auditorio de la Caja Mágica que "no los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida no se cambia lo que funciona".

Previamente a esto, el presidente popular ha hablado sobre corrupción ha valorado el "gran trabajo" que ha realizado su partido para acabar con ella. "Forma parte de nuestra historia, de la mala, porque todos tenemos historia mala y buena", ha puntualizado.